Sanremo, ecoisola di via Martiri bloccata dai tappeti: residenti impossibilitati a conferire rifiuti, emergenza inciviltà (Foto)

“Non funzionano le ecoisole, non possiamo buttare l’immondizia!” Sono le parole di alcuni residenti di via Martiri della Libertà di Sanremo che hanno chiesto aiuto ad Amaie Energia per la soluzione del problema.

Arrivati gli operai sul posto hanno appurato che la bocchetta di un cassonetto era stata bloccata da alcuni tappeti, gettati all’interno. Non è dato sapere se si sia trattato di un errato conferimento o un atto vandalico, ma questo conferma come l’inciviltà e la maleducazione regnino sovrane nella città dei fiori, in tema di rifiuti.

E’ di alcuni giorni fa l’abbandono continuo (che sta proseguendo) attorno alle ecoisole di strada Borgo Tinasso e via Galilei, ed ora tocca pure a via Martiri. Purtroppo la situazione non è delle migliori e sembra ulteriormente peggiorare.

Come evidenziato nei giorni scorsi ci sono troppe persone, residenti o meno, che non hanno ritirato le tessere o che non le possono ritirare in quanto non pagano la Tari. E la situazione è sotto gli occhi di tutti. Prima con i cassonetti normali, poi con il porta a porta ed ora con le ecoisole. Difficile, se non impossibile, uscire da questa situazione.