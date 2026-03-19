Sanremo, Walter Vacchino a “L’intervista”: Festival 2026, Palafestival e futuro dell’Ariston

E' Walter Vacchino, patron dell'Ariston, il protagonista del nuovo appuntamento con "L'intervista", il programma web tv condotto da Gianni Micaletto, visibile da domani mattina su SanremoNews.

Al centro della puntata l'eco del Festival 2026 a poche settimane dalla conclusione, la ricorrente ipotesi Palafestival e il futuro del teatro più conosciuto in Italia, riflessioni sulle presenze turistiche e sui grandi progetti in gestazione per la città, il cambio generazionale alla guida della kermesse con l'avvento di Stefano De Martino e altri aspetti.