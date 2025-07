Lutto a Soldano ma anche nel mondo del ciclismo per la scomparsa di Samuele Privitera: stamattina un minuto di silenzio al Tour de France

Anche il Tour de France ha voluto ricordare Samuele Privitera, il 19enne di Soldano morto ieri a seguito di una caduta durante la prima tappa del 61° giro della Valle D’Aosta Under 23. I corridori della ‘Grand boucle’, affranti per quanto accaduto ieri al ciclista ponentino, hanno osservato un minuto di silenzio questa mattina prima della partenza di Auch per arrivare ad Hautacam, sui Pirenei. Volti commossi per i partecipanti al tour, molti dei quali conoscevano Samuele.

La nostra provincia piange oggi due giovani vite, spezzate in modi differenti ma, purtroppo, sempre per incidenti avvenuti in strada. Questa mattina siamo stati costretti a registrare l’incidente mortale che ha visto drammaticamente protagonista Federico Cetraro, nella zona di Vallebona, proprio mentre la nostra provincia stava già piangendo il decesso di Samuele Privitera. Il ciclista è morto ieri, dopo il ricovero all'ospedale Parini di Aosta, a seguito della caduta durante la prima tappa del 61° Giro della Valle d'Aosta, gara internazionale riservata alla categoria under 23. Privitera stava affrontando una discesa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta. Potrebbe essere stato colpito da un malore oppure sbalzato a causa di un dosso. Nella caduta ha perso il casco protettivo e ha battuto violentemente la testa contro un cancello, riportando un trauma cranico gravissimo.

Samuele Privitera era una giovane promessa del ciclismo italiano. Nato e cresciuto a Soldano, piccolo centro dell’entroterra di Vallecrosia, avrebbe compiuto 20 anni ad ottobre. Il papà Luigi è un imprenditore edile mente la mamma, Monica Fissore è stata anche Consigliere comunale. Da sempre con il ciclismo nel sangue, Samuele ha fatto tutta la trafila delle giovanili, partendo dalla Ciclistica Bordighera. Ha intrapreso la carriera ed ora era un semi professionista, in attesa di spiccare il grande salto nel ciclismo che conta. Correva per una società di proprietà del figlio di Eddie Merckx. Sconvolti i suoi compagni di squadra e tutto il mondo dei pedali. Samuele ‘Samu’ Privitera aveva appena perso il nonno a cui era molto legato.

Attonita la comunità di Soldano, un piccolo paese in cui si conoscono tutti. Non appena avvertiti della notizia, i genitori di ‘Samu’ sono corsi all’ospedale di Aosta ma, purtroppo, hanno ricevuto la drammatica notizia. Il Sindaco, Antonio Fimmanò, ha già dichiarato il lutto cittadino e, inoltre, rinvierà alcune manifestazioni che erano previste in segno di lutto.

Al momento non è dato sapere quando saranno celebrati i funerali di Samuele, visto che è molto probabile che sulla sua caduta sarà aperta un’inchiesta. Proprio per questo non è escluso che possa anche essere eseguita l’autopsia. Rimane il dramma di due comunità che perdono due giovani, di 20 e 28 anni in poche ore. Un momento difficilissimo da superare per due eventi tragici che hanno colpito la nostra provincia.