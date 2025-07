Il cordoglio di Regione Liguria per la tragica scomparsa del giovane ciclista Samuele Privitera

"Con profonda commozione e sgomento, a nome dell’intera Giunta regionale esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Samuele Privitera, giovane ciclista ligure vittima di un drammatico incidente durante una gara in Valle d’Aosta. In questo momento di grande dolore ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Alla memoria di Samuele va il pensiero e l’abbraccio sincero di tutta la Liguria".

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha voluto ricordare, a nome di tutta la Giunta regionale, il ciclista imperiese Samuele Privitera, tragicamente scomparso a 19 anni durante il Giro della Valle d’Aosta.