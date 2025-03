Vallecrosia, Giornata del Libro: l'istituto Andrea Doria lancia un concorso per creare il logo (Foto)

L'istituto Andrea Doria di Vallecrosia si prepara alla Giornata mondiale del Libro lanciando un concorso per creare il logo ufficiale dell'evento. Tra tutti gli elaborati alla fine vince il logo ideato da un'alunna della classe 1 B.

Un'iniziativa per stimolare la creatività degli studenti e valorizzare le loro capacità artistiche. "Anche quest'anno l'istituto ha lanciato il concorso per la creazione del logo ufficiale con l’intenzione di coinvolgere attivamente gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella realizzazione dell’evento e valorizzare le loro capacità artistiche" - fanno sapere le insegnanti - "Un’opportunità per esprimere la propria passione per la lettura e lasciare libera la creatività dei ragazzi, soprattutto quest’anno in cui l’immaginazione è il tema cardine delle attività".

Il logo vincitore e tutti i disegni finalisti verranno esposti nell'atrio della scuola. "All’interno di ogni classe gli alunni hanno selezionato i loro elaborati preferiti, tra i quali un gruppo di docenti ha scelto il vincitore per l’originalità, il messaggio e la cura nella realizzazione" - dicono le insegnanti - "Vince il logo ideato dall’alunna Indra Bartoletti della classe 1 B. Il logo vincitore con tutti i disegni finalisti saranno esposti nell’atrio dell’istituto. A breve uscirà una locandina con il programma dettagliato, possiamo, però, già annunciare che la scuola sarà in festa da lunedì 7 a venerdì 11 aprile".