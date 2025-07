“Anthropos Thalassos”, Vallecrosia inaugura la nuova opera dell'artista Andrea Iorio (Foto e video)

Un cuore di fronte al mare. Vallecrosia inaugura la nuova opera dell'artista Andrea Iorio intitolata “Anthropos Thalassos”, dal greco "uomo del mare".

La scultura, che fa parte della celebre serie dei “Colossi”, è stata installata in forma permanente, come nuovo simbolo urbano e artistico della città, vicino al parco giochi per bambini sul lungomare nei pressi di Rattaconigli. "L’opera, realizzata in metallo sagomato e di grandi dimensioni, vuole essere un invito alla riflessione e alla condivisione" - dice Andrea Iorio - "Sono felice che sia stata collocata lungo la pista ciclabile perché in questo modo può continuare il dialogo tra le mie sculture e la costa ligure. La serie dei Colossi comprende, infatti, installazioni permanenti presso la Villa Museo Biener a Cipressa e l’opera urbana 'I Colossi innamorati' a Ventimiglia, in zona Pelagos, sulla stessa ciclabile".

I “Colossi” sono sagome antropomorfe che hanno contribuito alla notorietà di Iorio nel Ponente ligure e non solo. “I Colossi rappresentano l’essere umano e il suo rapporto con la società: testa, corpo e gambe, una stilizzazione filosofica dell’essere umano. Anthropos Thalassos, in particolare, rappresenta il legame tra l’uomo e il mare" - spiega l'artista Andrea Iorio - "Questa scultura rappresenta l’essere umano e il suo amore per l’ambiente, in questo caso il mare. L’idea è quella di una scultura interattiva che permetta alle persone di fare una foto all’interno del cuore con il nostro mare alle spalle, come per attestare l’amore per l'ambiente e per il mare. Ringrazio l'ex sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi che aveva subito accolto favorevolmente l'idea, il sindaco Fabio Perri e l’assessore Rosa Rosella Muratore che mi hanno concesso di poterla posizionare qui e gli architetti del Comune Gianni Ughetto e Alessandra Marando per aver individuato per l’installazione un luogo così calzante per la mia scultura e il suo concetto. Sono davvero onorato e un po' emozionato".

L’opera è stata donata al comune di Vallecrosia dall’artista anche come gesto di riconoscenza verso la città dove lavora quotidianamente come fisioterapista. "Oggi siamo sul lungomare per un momento particolare e molto significativo per la nostra città. E' un momento di cultura e arte" - afferma il sindaco Fabio Perri presente insieme agli assessori Rosa Rosella Muratore e Mirko Valenti, ai consiglieri comunali di minoranza Armando Biasi, che è anche consigliere regionale, Marilena Piardi e Patrizia Biancheri - "Andrea Iorio è un artista che ha voluto donare alla nostra città un'opera che ha realizzato e che è il proseguo di una serie di opere che sta portando in giro per il territorio della provincia di Imperia e oltre. Lo ringrazio in modo particolare per il dono e ringrazio anche tutte le persone che hanno coadiuvato Andrea nell'identificazione della posizione in cui poter installare questa struttura. Ringrazio gli uffici comunali, l'assessore Muratore che ha coadiuvato tutte le operazioni e l'ex amministrazione che aveva iniziato il percorso per collocare questa struttura. Per noi è un grande onore poter avere questa scultura che contribuisce ad abbellire il nostro lungomare riqualificato e contribuisce anche a creare una forte operazione di marketing territoriale visto che tutti potranno fare una foto con l'opera e poi condividerla con amici e parenti o sui social. E' un'opera che dà come messaggio riflessione e condivisione che sono due parole importanti che oggi sempre di più devono essere il filo conduttore della vita di ognuno di noi. Riflettere è sempre una cosa positiva".

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di autorità civili, locali e regionali, della polizia locale, della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e dei cittadini. "Sono molto contenta di poter accompagnare Andrea Iorio in questa sua ulteriore tappa di percorso" - aggiunge l'assessore Rosa Rosella Muratore - "Questa scultura rientra anche nel piano di visione della nostra città che riflette, che si ferma e che ascolta. Ringrazio, quindi, Andrea per questa donazione".

Il ventimigliese Andrea Iorio lavora a Vallecrosia come fisioterapista ma è anche un'artista. Vanta, infatti, un’attività artistica quindicennale tra scultura, installazione, pittura, videoarte e fotografia con esposizioni in Italia, Francia, Monaco e Polonia. E', inoltre, membro dell'Accademia Balbo di Bordighera.