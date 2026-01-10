Appuntamento con la storia a Ventimiglia, Daniele La Corte presenta “Violino Stonato” (Foto)

Appuntamento con la storia a Ventimiglia. Oggi pomeriggio, sabato 10 gennaio, alle 16.30 nel salone parrocchiale di Sant'Agostino, in piazza Bassi 1, verrà presentato “Violino Stonato”, il nuovo interessante libro del giornalista e scrittore Daniele La Corte.

L’iniziativa è proposta dall’associazione culturale XXV Aprile, Anpi, Spi-Cgil e dall'Istituto Storico della Resistenza. "Il libro di La Corte è di estrema attualità e ripropone momenti storici che guardano il presente" - fa sapere Giuseppe Famà, presidente dell’Associazione XXV Aprile di Ventimiglia - "Si parla della follia della Campagna d’Africa voluta da Mussolini, dei soldati italiani prigionieri degli inglesi e poi della libertà, della ricostruzione, della presa d’atto del protagonista delle assurdità e delle tragedie del fascismo, per giungere, infine, alla Costituzione repubblicana e a quella democrazia che porterà, tra l’altro, anche alla smilitarizzazione e alla riforma della polizia. Il filo rosso che accompagna il nuovo lavoro di La Corte è un violino, rigorosamente stonato: è la metafora che mette in rilievo le stonature del passato e del presente".

"Sarà presente l’autore" - sottolinea Famà - "Interverrà Giovanni Rainisio, presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Imperia e, inoltre, la presentazione del libro sarà corredata dalla proiezione di un breve documentario realizzato dal regista Andrea Elena. L’ingresso è libero. La cittadinanza è cordialmente invitata".