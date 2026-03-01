Casa Sanremo Writers 2026 celebra la cultura: record di partecipazione, Premio alla Carriera a Franco Simone

Si è chiusa con un bilancio record di partecipazione e qualità dei contenuti la cerimonia di premiazione del concorso nazionale Casa Sanremo Writers, l’appuntamento che ogni anno trasforma il cuore del Festival in un luogo di incontro tra cultura, talento letterario e impegno sociale. Il momento più solenne della serata, condotta da Viridiana Myriam Salerno, è stato il conferimento del Premio alla Carriera a Franco Simone, celebrato come “poeta con la chitarra” e icona della canzone d’autore internazionale, capace di unire melodia e scrittura raffinata in un dialogo senza tempo.

La Giuria di Qualità, composta da esperti del settore – tra cui il celebre doppiatore Mario Cordova – ha valutato centinaia di opere decretando i vincitori delle diverse sezioni. Per la sezione Opere Edite, il primo premio assoluto è stato assegnato a Pino Sozio, protagonista di un’intensa intervista a cura della Presidente di Giuria Laura Delli Colli. Il Premio della Critica è andato a Claudio Sara. Nella sezione Racconti Brevi, tra numerosi finalisti, il vincitore è stato Mauro Colarieti. La categoria, ideata dal Presidente Lino Guanciale, si conferma un importante laboratorio di scouting: i testi finalisti sono ora raccolti in un ebook pubblicato da RAI Libri, disponibile gratuitamente su Amazon. I premi speciali sono stati conferiti a Antonietta Gnerre, per la forza evocativa della sua poesia, a Marco Vallarino, per l’equilibrio tra rigore giornalistico e sensibilità narrativa, e a Mario Cordova, “per la straordinaria capacità di trasformare la parola in emozione, nel doppiaggio come nella scrittura”. Durante la settimana del Festival sono stati premiati anche Alessia Vessicchio, Enio Drovandi, Tina Montinaro e Antonio Guglino.

Grande attenzione è stata dedicata al progetto di avvicinamento alla lettura Casa Sanremo Library, che ha coinvolto gli istituti penitenziari di Eboli e Arienzo. I detenuti, in qualità di giuria speciale, hanno assegnato menzioni d’onore agli autori Mario Antonbenedetto, Paola Lamanna, Sabrina Mattioli e Giada Tuzzolino. “Casa Sanremo è diventata la Casa della Musica e della Cultura italiana”, ha dichiarato Vincenzo Russolillo. “Con le nostre cinque collane editoriali e le partnership con RAI Libri e RAI Play offriamo agli autori una vetrina che va oltre la settimana del Festival”. La cerimonia si è conclusa con l’esibizione del Coro Lirico Sinfonico Città di Acciaroli Antonio Cucco, che ha suggellato l’evento con eleganza e tradizione. L’appuntamento è già rinnovato al prossimo anno, nel segno del messaggio che accompagna da sempre il salotto culturale: “Leggi e diventa la parte migliore di te”.