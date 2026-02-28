Sanremo 2026, Andrea Bocelli torna sul palco dell’Ariston: “Non mi resta che vincere il festival nelle Vecchie Proposte”

“Se non fosse stato per Caterina Caselli, non avrei mai cantato ‘Il mare calmo della sera’. Grazie”.

Andrea Bocelli, ospite nella serata finale del Festival di Sanremo, torna all’Ariston, dove tutto è cominciato.

Era il 1994 e il tenore toscano arrivava al Festival per la categorie Nuove Proposte, vincendo.

A distanza di oltre trent’anni, con una carriera straordinaria alle spalle, che lo ha visto collaborare con i più grandi nomi del panorama musicale mondiale.

Il maestro ha raggiunto il palco arrivando in sella al suo cavallo, sulle note della colonna sonora de ‘Il gladiatore’.

Accolto da Carlo Conti, Bocelli si è seduto al pianoforte e ha intonato ‘Il mare calmo della sera”.“Ora non mi resta che vincere le ecchie proposte”, ha scherzato il tenore prima di cantare ‘Con te partirò’, in gara nel Sanremo 1995.

Ricevendo il premio alla Carriera dalle mani dell’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, Bocelli ha ringraziato Caterina Caselli per l’importanza che ha avuto nella sua carriera.



