Stage d’eccellenza per la DAP Ballet di Vallecrosia: le allieve crescono con il ballerino internazionale Ramon Agnelli

La danza come percorso di disciplina, passione e tenacia, capace di trasformare l’impegno fisico in poesia del movimento. È quanto hanno vissuto le 29 bambine e 25 ragazze della DAP Ballet di Vallecrosia, protagoniste di uno stage di alto livello condotto da Ramon Agnelli, ballerino del Teatro dell’Opera di Roma.

Artista di respiro internazionale, Agnelli ha preso parte al programma Amici di Maria De Filippi e ha calcato palcoscenici iconici come il Teatro alla Scala e il Teatro degli Arcimboldi. Di recente è stato impegnato anche nella cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina 2026, accanto al maestro Roberto Bolle.

La scuola diretta da Cristina Valente, fondata nel 2012 e forte di quasi 200 iscritte, è da tempo abituata a collaborazioni prestigiose. Numerosi sono infatti gli stage organizzati durante l’anno con artisti di altissima formazione, che contribuiscono alla crescita tecnica e artistica delle allieve. Un impegno che porta risultati concreti: le ragazze della DAP Ballet ottengono spesso borse di studio che le conducono a concorsi in tutta Italia.

«Non è facile oggi far comprendere alle nuove generazioni il valore del sacrificio necessario per raggiungere i risultati», commenta soddisfatta Cristina Valente. «Sono felice e orgogliosa di aver condiviso un momento di crescita così importante con un artista come Ramon Agnelli, che si è detto colpito dalla preparazione di tutte».

Il lavoro della scuola prosegue ora in vista del saggio finale di giugno, che si terrà come da tradizione sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Un altro importante traguardo in un percorso costruito giorno dopo giorno, passo dopo passo, sulla forza della danza.