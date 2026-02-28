I Pooh conquistano il Suzuki Stage con “Uomini soli”: Conti consegna il premio “Amici per sempre” (Foto)

Una piazza Colombo gremita ha accolto i Pooh sul palco del Suzuki Stage, nel cuore del Festival diffuso. La storica band ha scelto “Uomini soli”, brano simbolo della loro storia sanremese, per infiammare il pubblico con un’esibizione che ha unito generazioni diverse.

Sul palco, insieme a loro, anche l’orchestra che accompagnerà il gruppo nei prossimi concerti, a sottolineare l’importanza di un anno speciale. A sorpresa è arrivato anche Carlo Conti, che ha consegnato ai Pooh la targa premio Città di Sanremo “Amici per sempre”, un riconoscimento che richiama uno dei loro brani più amati e che è stato anche l’occasione per ricordare Stefano D’Orazio, figura centrale nella storia del gruppo.

“Sanremo ha rappresentato sempre qualcosa di importante per noi, di speciale, ci sono tanti momenti speciali”, hanno detto i Pooh dal palco, visibilmente emozionati davanti alla piazza. “Questa sera inizierà questo grande anno di festeggiamenti, da oggi fino al 31 dicembre, per il 60° anno di carriera”.

Un anniversario che parte proprio dalla città dei fiori, dove la band ha scritto pagine significative della propria storia artistica. Il pubblico ha risposto con cori, applausi e telefoni alzati verso il palco, trasformando l’esibizione in uno dei momenti più intensi della serata.

(Foto di Erika Bonazinga)