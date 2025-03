Grande successo per il viaggio in treno di Aidda Liguria: imprenditrici a confronto tra La Spezia e Ventimiglia (Foto e video)

Il fascino della prima volta. Si è concluso con grande successo il viaggio in treno organizzato da Aidda Liguria, l’Associazione delle Imprenditrici e Dirigenti di Azienda, che ha visto protagoniste numerose donne d’impresa lungo la tratta tra La Spezia e Ventimiglia. Un evento innovativo e coinvolgente, pensato per favorire il networking tra imprenditrici e professioniste, oltre che per sensibilizzare sul tema della sostenibilità dei trasporti in Liguria.

Si tratta della prima volta in Italia che un’associazione di imprenditrici organizza un evento di questo tipo, trasformando un semplice viaggio in treno in un’occasione di confronto e crescita professionale. L’iniziativa ha raccolto un’ampia partecipazione di donne, dimostrando la voglia di fare rete e condividere esperienze in un contesto informale ma stimolante.

Oltre alle numerose imprenditrici liguri, hanno preso parte all’evento anche diverse personalità istituzionali. Presenti il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, gli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola, oltre agli assessori dei Comuni di Sanremo e Ventimiglia, Enza Dedali e Milena Raco e al consigliere comunale Davide Giovanni Bestagno.

L’idea di organizzare un viaggio su un treno regionale è nata da Patrizia Merlino, consigliere di Aidda Liguria e presidente nazionale di Assoprom, ed è stata subito sostenuta dalla presidente della delegazione ligure, Daniela Anselmi. La Regione Liguria e il Comune di Ventimiglia hanno sposato il progetto, concedendo il patrocinio e dimostrando grande interesse per l’iniziativa.

"La Liguria è una regione splendida sotto ogni punto di vista, ma complessa dal punto di vista dei trasporti. Come donne imprenditrici lo sappiamo bene, perché ne affrontiamo le difficoltà ogni giorno, indipendentemente dal nostro settore. L’impatto ambientale degli spostamenti è un tema sempre più rilevante e con cui dovremo confrontarci sempre di più", hanno sottolineato Anselmi e Merlino.

Il treno è partito alle 11:50 da La Spezia, effettuando diverse fermate lungo la tratta fino a Ventimiglia, dove è arrivato alle 16:03. Il ritorno è avvenuto tra le 17:57 e le 22:19, con un percorso a ritroso che ha permesso ulteriori momenti di incontro e scambio tra le partecipanti.

Durante il viaggio, imprenditrici e professioniste di vari settori hanno avuto l’opportunità di raccontarsi, condividere esperienze e creare nuove connessioni professionali, trasformando il convoglio in un vero e proprio salotto viaggiante. Un’occasione preziosa per rafforzare la rete delle donne d’impresa e favorire la crescita di Aidda sul territorio.

L’evento, organizzato pochi giorni prima dell’8 marzo per evitare sovrapposizioni con la Festa della Donna, ha riscosso un’ottima partecipazione e grande interesse, tanto che la delegazione Aidda Liguria spera di poter replicare l’iniziativa anche in altre regioni.

Il viaggio in treno si è rivelato un’esperienza di grande valore, capace di unire imprenditorialità, sostenibilità e collaborazione tra donne, ponendo le basi per nuove sinergie e per futuri appuntamenti dedicati al mondo delle imprenditrici.