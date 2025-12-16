 / Attualità

Sanremo: prosegue l'abbattimento delle barriere architettoniche, fino al 5 gennaio interventi in via Zeffiro Massa

Previsto il divieto di sosta durante il giorno

Il Comune di Sanremo ha disposto una nuova ordinanza per consentire l’avvio di importanti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi percorsi pedonali in Via Zeffiro Massa. Gli interventi, affidati alla ditta Edil Fera, proseguiranno fino al 5 gennaio. L’obiettivo principale dell’opera è migliorare l’accessibilità urbana, rendendo più sicuri e fruibili gli spazi pubblici per le persone con disabilità, gli anziani, le famiglie con passeggini e tutti i cittadini con difficoltà motorie. Si tratta di un passo concreto verso una città più inclusiva, in linea con i principi di uguaglianza e diritto alla mobilità per tutti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, l’ordinanza prevede il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nei tratti interessati di Via Z. Massa, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 20. Gli interventi rappresentano un investimento fondamentale non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche sociale: abbattere le barriere architettoniche significa garantire autonomia, dignità e piena partecipazione alla vita cittadina alle persone con disabilità.

