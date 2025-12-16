Sanremo: prosegue l'abbattimento delle barriere architettoniche, fino al 5 gennaio interventi in via Zeffiro Massa

Il Comune di Sanremo ha disposto una nuova ordinanza per consentire l’avvio di importanti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi percorsi pedonali in Via Zeffiro Massa. Gli interventi, affidati alla ditta Edil Fera, proseguiranno fino al 5 gennaio. L’obiettivo principale dell’opera è migliorare l’accessibilità urbana, rendendo più sicuri e fruibili gli spazi pubblici per le persone con disabilità, gli anziani, le famiglie con passeggini e tutti i cittadini con difficoltà motorie. Si tratta di un passo concreto verso una città più inclusiva, in linea con i principi di uguaglianza e diritto alla mobilità per tutti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, l’ordinanza prevede il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nei tratti interessati di Via Z. Massa, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 20. Gli interventi rappresentano un investimento fondamentale non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche sociale: abbattere le barriere architettoniche significa garantire autonomia, dignità e piena partecipazione alla vita cittadina alle persone con disabilità.