Ventimiglia, passo avanti verso la ricostruzione della passerella: affidati i lavori (Foto e video)

Affidati i lavori per la ricostruzione della passerella sul fiume Roia a Ventimiglia. E' la ditta Giuggia Costruzioni S.r.l. a vincere la gara. La ditta è di Villanova Mondovì (CN), e si è aggiudicata i lavori per effetto del ribasso offerto in sede di gara del 18,893%. E' stato individuato inoltre il direttore dei lavori che sarà l'ingegnere Giovanni Rolando, già presidente dell’Ordine Nazionale degli Ingegneri, per effetto del ribasso d’asta offerto pari 5,07763%.

"Un passo decisivo, aspettavo questo giorno per annunciare ai miei concittadini che è terminata la gara per la scelta dell'impresa che andrà a costruire la passerella tanto desiderata dai ventimigliesi e spero anche apprezzata dai turisti" -dice il sindaco Flavio Di Muro - "Una gara da circa 5 milioni di euro, ricordo un importante contributo di Regione Liguria, una compartecipazione del Comune di Ventimiglia che si è conclusa, sono state aperte le buste e ha vinto la ditta Giuggia Costruzioni S.r.l., aspettiamo di incontrarla per condividere i lavori da eseguire, il cronoprogramma, l'organizzazione stessa del cantiere".

"É una giornata importante anche perché abbiamo individuato il direttore dei lavori che sarà l'ingegnere Giovanni Rolando, nome conosciuto non solo in provincia di Imperia, ma anche presidente nazionale dell'Ordine degli ingegneri. C'è molto entusiasmo, devo ringraziare gli uffici che hanno svolto un lavoro importante per arrivare ad oggi" - sottolinea il primo cittadino - "Come promesso arriviamo alla fine dell'anno con tutti i tasselli a posto, si è aspettato anche troppo tempo per vedere partire questo cantiere, noi abbiamo fatto da quando ci siamo insediati delle procedure velocissime rispetto alla burocrazia che accompagna la realizzazione di opere pubbliche di questa portata, quindi questa è una giornata che entra nella storia di Ventimiglia".