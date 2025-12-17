Sanremo: approvato un progetto esecutivo per il restauro di 70 arcate del Cimitero Monumentale della Foce

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il restauro delle arcate del cimitero monumentale della Foce. Il documento prevede una serie di lavori per il restauro funzionale di 70 arcate, da n. 1 al 36 e da n.135 al 169, per un impegno di spesa complessivo pari a 1.586.470 euro. La pratica è propedeutica alla candidatura del progetto a bandi di finanziamento per l’erogazione di contributi che permettano l’esecuzione delle opere.

Il progetto prevede il ripristino dei danni provocati dalle infiltrazioni provenienti dalle coperture, tra cui alcuni distacchi dalle volte, dove sarà sostituita l’orditura lignea e i supporti metallici che contrastano gli archi trasversali. Si procederà poi con un consolidamento degli archi e delle volte, tramite le integrazioni nelle parti crollate o parzialmente mancanti. Tutte le superfici saranno anche ripristinate, eliminando le fessurazioni causate dal tempo. Nell’area sud, inoltre, sono previste analisi sotterranee, nelle zone oggetto di cedimenti, per effettuare scavi e opere di sottomurazione. Il programma prevede infine il restauro degli interni e degli apparati decorativi delle cappelle rientrate nella disponibilità del Comune.

“Un progetto importante volto alla valorizzazione storica e architettonica delle cappelle più antiche, con una loro fruizione in sicurezza. Ora, dopo l’approvazione del progetto, ci impegneremo a individuare i bandi ai quali candidarlo, per ottenere i finanziamenti necessari per l’esecuzione dei lavori”, dichiarano gli assessori ai lavori pubblici Massimo Donzella, alla cultura Enza Dedali e ai cimiteri Fulvio Fellegara.