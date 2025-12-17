Imprenditoria italiana nel Principato di Monaco, conferiti due importanti riconoscimenti alla serata di gala AIIM 2025 (Foto)

La serata di gala AIIM 2025 si conferma un appuntamento di grande prestigio per l'imprenditoria italiana nel Principato di Monaco. L'evento è andato in scena venerdì 12 dicembre presso il MONTE-CARLO BAY Hotel& Resort Monaco Principato alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni monegasche e italiane, tra cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pierre-André Chiappori, Robert Laure, presidente dell’AMAF, e i rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia a Monaco Giuseppe Folino e Michela Palumbo. Madrina dell’evento la showgirl Eleonora Pedron, che ha contribuito a rendere la serata ancora più speciale.
In un contesto elegante e partecipato, il presidente Paolo Risso e il vicepresidente Dario Cassano, insieme al Consiglio di Amministrazione AIIM e al socio Mauro Parodi, hanno conferito due importanti riconoscimenti che celebrano talento, visione e impegno imprenditoriale. Il Premio alla Carriera come Imprenditore dell’Anno è stato assegnato a Luciano Garzelli, per il suo percorso professionale di eccellenza e il contributo significativo allo sviluppo imprenditoriale. Il Premio Giovane Imprenditore è andato invece a Gabriele Greggio, fondatore della Monte-Carlo Acting Academy, realtà innovativa che si sta affermando nel panorama culturale e formativo del Principato.
AIIM – Associazione degli Imprenditori Italiani di Monaco si conferma sempre più come punto di riferimento per l’imprenditoria nel Principato, avviandosi al nuovo anno con progetti ed eventi di grande interesse, orientati allo sviluppo delle tematiche economiche di attualità, al rafforzamento del networking tra gli associati e a una crescente rappresentatività nel tessuto economico monegasco.