Alex Wyse, Settembre, Maria Tomba e il duo Vale Lp e Lil Jolie saranno le Nuove Proposte del 75° Festival di Sanremo (foto)

Al Festival di Sanremo tornano i Giovani, o le Nuove Proposte, come da tradizione festivaliera. Carlo Conti, in discontinuità con il suo predecessore Amadeus, ha scelto di separare la gara dei Big e dei talenti emergenti portando all’Ariston quattro ragazzi scelti con il meccanismo di Sanremo Giovani e con la finalissima ‘Sarà Sanremo’ andata in scena questa sera al Teatro dell’Opera del Casinò.

La commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (oltre ai ‘fuori onda’ Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time), ha scelto di portare al 75° Festival di Sanremo: Vale Lp e Lil Jolie con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore”, Alex Wyse con “Rockstar”, Settembre con “Vertebre” e Maria Tomba (da Area Sanremo) con “Goodbye (Voglio good vibes)”

Sono tutti nomi noti a chi segue i talent show musicali. Settembre e Maria Tomba hanno preso parte a X Factor 2023, mentre Alex Wyse e Lil Jolie (in quel caso da sola) sono scuola Amici.

Fotogallery di Erika Bonazinga