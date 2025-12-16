Taggia, area ex Lentisco: approvato dall'amministrazione il progetto di fattibilità tecnico-economica da 350mila euro

La Giunta comunale di Taggia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione urbana e ambientale dell’area ex “Lentisco”, con un intervento complessivo da 350mila euro. La delibera è stata approvata all’unanimità ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo l’avvio degli adempimenti necessari per le fasi successive.

Il progetto riguarda un’area pubblica che sarà oggetto di un intervento articolato, finalizzato al rifacimento del parcheggio esistente, all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’adeguamento dell’illuminazione pubblica e alla realizzazione di nuove opere a verde. L’operazione rientra nel quadro delle politiche di rigenerazione urbana previste dalla normativa nazionale e regionale, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, paesaggistica e funzionale di spazi urbani già esistenti, senza ricorrere a nuovo consumo di suolo.

Dal punto di vista economico, l’importo complessivo dell’intervento ammonta a 350mila euro. La parte principale è destinata ai lavori di rifacimento e sistemazione dell’area, mentre una quota riguarda le somme a disposizione, comprensive di Iva, spese tecniche, contributo Anac e arrotondamenti. All’interno del progetto è previsto anche un intervento specifico per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per un importo complessivo di oltre 47mila euro.

Il progetto è propedeutico alla richiesta di finanziamento della Regione Liguria nell’ambito del Programma di Rigenerazione Urbana 2024-2026. In caso di concessione del contributo, il Comune si impegna a coprire una quota di cofinanziamento pari a 17.500 euro, corrispondente al 5 per cento dell’importo complessivo.

Con l’approvazione del progetto di fattibilità, l’Amministrazione compie un primo passaggio formale verso la riqualificazione dell’area ex Lentisco, inserita anche nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Il provvedimento è stato trasmesso agli uffici competenti e ai capigruppo consiliari per gli adempimenti previsti.