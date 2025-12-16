Potatura e contenimento delle alberature: terminata da Ecogest la manutenzione ordinaria sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia

Questo intervento, realizzato in collaborazione con la concessionaria autostradale, ha riguardato la potatura e il contenimento delle alberature in tratti operativamente complessi, con lavori effettuati fino a 40 metri di altezza.

Lo svolgimento notturno delle attività ha consentito di operare in massima sicurezza, riducendo al minimo l’impatto sulla viabilità e garantendo il pieno coordinamento operativo con la concessionaria. Le squadre specializzate di Ecogest hanno utilizzato tecniche e mezzi dedicati per assicurare il rispetto degli standard previsti per la manutenzione del verde lungo le infrastrutture stradali.

“L’attività svolta sull’A10 rientra nella normale programmazione delle nostre lavorazioni, ma riflette bene il modello operativo che stiamo consolidando in tutta Italia: interventi puntuali, tecnicamente accurati e organizzati per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. Stiamo investendo molto nella formazione delle squadre e nell’innovazione dei mezzi, perché crediamo che la qualità della manutenzione quotidiana sia un elemento essenziale per il buon funzionamento delle infrastrutture del Paese” - ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest S.p.A.

L’intervento si inserisce nella normale programmazione delle attività di Ecogest, che negli ultimi mesi ha ampliato la propria presenza sul territorio nazionale con nuove commesse, tra cui quella affidata da ANAS per interventi di manutenzione straordinaria del verde lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Una continuità operativa che testimonia la solidità dell’azienda e la fiducia espressa dai principali gestori infrastrutturali.

Con il completamento delle attività lungo l’A10, Ecogest conferma la propria capacità di intervenire in modo efficiente anche su tratti infrastrutturali complessi, nel pieno rispetto delle procedure e delle esigenze della committenza.



