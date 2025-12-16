Dure invettive di 'Ventimiglia Futura' contro il piano per il verde pubblico e la superstrada sul Roya

L’associazione ‘Ventimiglia Futura’ interviene dopo l’annuncio del sindaco Di Muro di un piano per il verde pubblico dal valore di circa 20.000 euro. “Risulta difficile – sottolinea l’associazione - da prendere sul serio dopo oltre due anni di amministrazione caratterizzati da una sostanziale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino? La situazione è evidente a chiunque percorra le strade di Ventimiglia: erbacce che invadono marciapiedi, muri e scalinate; alberi mai potati da anni, alcuni in condizioni di evidente sofferenza, con potenziali rischi anche per la sicurezza pubblica; quartieri abbandonati al degrado, senza una programmazione minima degli interventi. Altro che piano del verde: qui manca la normale amministrazione”.

La stessa associazione interviene sulla cosiddetta ‘superstrada’ lungo la riva destra del Roya, che dovrebbe sorgere sull’eventuale futura arginatura del fiume: “Un intervento certamente utile e necessario dal punto di vista della sicurezza idraulica, ma che nulla ha a che vedere con una reale soluzione ai problemi di viabilità. Quale sarebbe il beneficio concreto per il traffico cittadino? Convogliare tutto il flusso veicolare in un unico punto già oggi critico significa creare deliberatamente un enorme collo di bottiglia, destinato ad aggravare ulteriormente il caos quotidiano, con pesanti ripercussioni sulla qualità della vita di residenti e lavoratori, sull’attività dei commercianti e persino sui tempi di intervento dei mezzi di soccorso ed emergenza. Senza uno studio serio dei flussi di traffico, senza un progetto complessivo di mobilità urbana, queste opere rischiano di diventare l’ennesimo problema invece che una soluzione”.