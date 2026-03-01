Calo di ascolti per la finale del Festival di Sanremo: la quinta serata perde spettatori e share rispetto al 2025

Anche se i dati ufficiali devono ancora essere diramati, la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo ha fatto segnare un nuovo calo di ascolti rispetto allo scorso anno.

Il Festival ha raccolto, nella sua prima parte fino alle 23.30, 13 milioni e 299mila telespettatori, con 11 milioni e 757mila per “Sanremo Start” e 8 milioni e 757mila dalle 23.30 in poi.

Lo scorso anno la serata finale era stata vista da 15 milioni e 977mila spettatori con uno share del 69%, calato quest’anno al 55,56%.

La seconda parte era arrivata a 11 milioni con il 79,1% di share, rispetto al 70,31% registrato quest’anno.