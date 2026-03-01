 / Eventi

Eventi | 01 marzo 2026, 10:36

Calo di ascolti per la finale del Festival di Sanremo: la quinta serata perde spettatori e share rispetto al 2025

La serata conclusiva registra numeri inferiori allo scorso anno, con una flessione marcata soprattutto nella seconda parte

Calo di ascolti per la finale del Festival di Sanremo: la quinta serata perde spettatori e share rispetto al 2025

Anche se i dati ufficiali devono ancora essere diramati, la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo ha fatto segnare un nuovo calo di ascolti rispetto allo scorso anno.

Il Festival ha raccolto, nella sua prima parte fino alle 23.30, 13 milioni e 299mila telespettatori, con 11 milioni e 757mila per “Sanremo Start” e 8 milioni e 757mila dalle 23.30 in poi.

Lo scorso anno la serata finale era stata vista da 15 milioni e 977mila spettatori con uno share del 69%, calato quest’anno al 55,56%.
La seconda parte era arrivata a 11 milioni con il 79,1% di share, rispetto al 70,31% registrato quest’anno.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium