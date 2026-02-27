Dalle origini dell’uomo alla geopolitica globale: carte geografiche protagoniste all’Unitre Intemelia

Si concluderà domani, dalle 15.30 alle 17, il ciclo di lezioni del prof. Giancarlo Memmo, promosso dall’Unitre Intemelia e rivolto agli ospiti della RSA, con il supporto esclusivo delle carte geografiche come strumento di analisi storica e cognitiva. Il primo incontro, svoltosi sabato 21 febbraio, ha registrato un’ampia partecipazione di 28 persone, tra ospiti e qualche esterno, tutte coinvolte da un percorso che ha attraversato la lunga storia dell’umanità: dall’importanza evolutiva dell’opponibilità del pollice alla pietas nella sepoltura dell’uomo preistorico, fino alla nascita del pensiero simbolico e al surplus agricolo che determinò le prime classi sociali in Mesopotamia.

Molto apprezzata anche la parte dedicata alle grandi scoperte geografiche, «da Colombo a Magellano», con il riconoscimento dell’intuizione di Amerigo Vespucci di trovarsi di fronte a un «continente nuovo»: l’America. Interesse e attenzione hanno suscitato inoltre il disastro dell’Invencible Armada del 1588 e i successivi equilibri di potere europei. Sempre attraverso le mappe si è giunti agli assetti degli Stati liberali, preludio alla Prima guerra mondiale, alla Seconda guerra mondiale, fino agli equilibri di Yalta, anticipati dal sistema del Bretton Woods, e al 1989 con la Muro di Berlino.

«Un linguaggio semplice ma non banale» e la forza visiva delle carte hanno favorito riflessioni personali e una partecipazione attiva. Nel secondo incontro si tireranno le fila del percorso: dal mondo all’inizio del 2000 alla dedollarizzazione delle economie accelerata dalla guerra in Ucraina, dai confini lineari africani e mediorientali alla questione curda, fino alla distinzione tra Stato e nazione osservando la carta dell’Italia. La conclusione sarà affidata a una riflessione sull’attuale cedimento morale delle classi dirigenti, anche alla luce di fenomeni come gli Epstein Files.

Il prossimo appuntamento è già fissato: 28 marzo, con il prof. Ferruccio Francescotti, dedicato alle affascinanti tematiche dell’astrofisica.