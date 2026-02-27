Claudia Conte a Sanremo tra impegno sociale e rinascita: due libri per parlare di solidarietà e violenza

Sanremo si trasforma in palcoscenico di riflessione civile con Claudia Conte, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, che presenta due opere accomunate da un forte impegno sociale: La voce di Iside e il nuovo romanzo Dove nascono i silenzi, in uscita il 2 marzo per Fall in Lov. Ieri l primo appuntamento ha visto la presentazione di La voce di Iside, libro che mette al centro solidarietà e volontariato come cura del malessere giovanile. Un’opera intensa che evidenzia il valore del dono e dell’empatia nella risposta alla violenza adolescenziale. Come sottolinea il volume: “La solidarietà è la medicina che cura l’anima, poiché nel darci agli altri troviamo la vera guarigione di noi stessi.”

All’incontro, moderato da Gianni Todini, Direttore di Askanews, hanno partecipato autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale e medico, tra cui il Sen. Claudio Barbaro, il Presidente del Premio Giovanni Paolo II Nino Capobianco, il Presidente Giorgio Costa del Panathlon Italia e il cardiologo Fabio Costantino, ideatore del progetto Cardiosecurity. Oggi a Casa Sanremo, Claudia Conte presenta in anteprima Dove nascono i silenzi, selezionato nei libri Writers Casa Sanremo 2026. Il romanzo affronta temi drammaticamente attuali come violenza sulle donne, bullismo e fragilità adolescenziali, mostrando come i silenzi degli adulti possano alimentare insicurezze e disagio giovanile. Il libro, arricchito dalla prefazione di Maurizio Belpietro e dal contributo di Monsignor Antonio Di Donna, è realizzato con il patrocinio dell’Osservatorio Nazionale su Bullismo e Disagio Giovanile, di Federformazione e in collaborazione con il Centro Ricerche Etnoantropologiche CREA.

Alla presentazione interverranno, oltre all’autrice, l’On. Gimmi Cangiano e il Sen. Gianni Berrino, impegnati nella prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Portavoce dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile e conduttrice su Rai Radio 1 de La mezz’ora legale, Claudia Conte continua a unire denuncia e speranza, riportando al centro del dibattito pubblico solidarietà, ascolto e educazione come strumenti per costruire una società più consapevole.