"I giardini incantati del mare", uscita didattica e pulizia della spiaggia a Camporosso (Foto e video)

Uscita didattica e pulizia della spiaggia a Camporosso. Questa mattina, nei pressi dell'Oasi del Nervia, alcune classi della scuola primaria di Ventimiglia hanno partecipato al progetto "I giardini incantati del mare", attivo da tempo a Camporosso.

Un'uscita educativa all'aria aperta incentrata sul tema della Ocean Literacy, che ha completato così il percorso didattico svolto in classe, in occasione Giornata Nazionale del Mare. Si è svolta poi una pulizia della spiaggia. "Grazie al progetto 'I giardini incantati del mare' anche i bambini di Ventimiglia possono completare il percorso educativo, iniziato in classe nei mesi scorsi, con un’uscita sulla spiaggia" - dice la biologa marina Monica Previati - " Andremo a fare una pulizia grazie anche alla Teknoservice che ci ha fornito i mezzi per poter fare la pulizia".

La mattinata, interamente dedicata al mare, ha permesso, inoltre, di conoscere meglio la peculiare area naturalistica dell’Oasi del Nervia. "E' un modo per conoscere il mare e l'ambiente" - sottolinea la biologa marina Monica Previati - "Insieme a Rudy Valfiorito dell’associazione Natura Intemelia faremo un percorso di conoscenza dell'area protetta dell'Oasi del Nervia".

Per l'occasione erano presenti anche l'Amministrazione comunale di Camporosso, Natura Intemelia, Italia Nostra, la Guardia Costiera e Teknoservice per il rifornimento di materiali per la pulizia e per il ritiro dei rifiuti. "Noi siamo lieti di poter partecipare a questa iniziativa" - afferma Laura Rebaudo di Italia Nostra Ponente Ligure - "Appoggiamo tutte le iniziative che si occupano di biodiversità e tutela dell'ambiente. Ci fa piacere collaborare con le scuole e la dottoressa Previati".

L’intento dell'evento era evidenziare gli obiettivi della Giornata nazionale del Mare, che punta a formare bambini e ragazzi affinché diventino i cittadini del mare del futuro. L’11 aprile, infatti, l’Italia ha festeggiato la Giornata Nazionale del Mare, istituita nel 2018 per sviluppare la cultura marinara ma anche per stimolare il processo di consapevolezza e di conoscenza sulla salvaguardia dell’ecosistema marino. "Il comune di Camporosso da sempre è assolutamente da parte dell'ambiente e della natura" - sottolinea Sara Canale, assessore di Camporosso - "La divulgazione e la conoscenza ambientale, soprattutto ai bambini, crediamo sia l'elemento fondamentale per creare un domani migliore".

I giardini incantati del mare è un progetto di Ubica (Underwater bio-cartography), società di ricerca marina subacquea e monitoraggio ambientale, lanciato in collaborazione con il comune di Camporosso, sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e svolto in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, e con Reef Check Italia (RCI) onlus, associazione scientifica non lucrativa dedicata alla protezione e al recupero delle scogliere del Mediterraneo e di tutte le aree coralline. Oltre agli incontri di educazione ambientale con le scuole, il progetto prevede di mappare e descrivere il prato di Cymodocea nodosa presente di fronte allo specchio acqueo del comune di Camporosso e un più ampio ventaglio di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e turisti.