Taggia, arte e tecnologia si incontrano: la 5ª B di Levà protagonista con il progetto “Tecnoarte”

Arte, creatività e competenze digitali insieme in un unico percorso educativo. È il risultato di “Tecnoarte”, il progetto interdisciplinare realizzato nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 dagli alunni della classe 5ª B della scuola primaria “G. Mazzini” di Taggia-Levà, guidati dalle insegnanti Franca Falcone e Micaela Marmo.

L’iniziativa ha unito le discipline di Arte e Immagine e Tecnologia e Informatica, coinvolgendo gli studenti in un percorso che ha alternato attività pratiche, approfondimenti teorici e utilizzo delle nuove tecnologie. I ragazzi hanno lavorato nei laboratori di informatica e pittura, seguendo lezioni multimediali predisposte con Canva, prendendo appunti, confrontandosi con le insegnanti e sperimentando tecniche artistiche differenti.

Durante il progetto gli alunni hanno avuto modo di conoscere l’evoluzione dell’arte, partendo dalle civiltà greca, etrusca e romana, passando attraverso il Rinascimento fino ad arrivare all’arte moderna e contemporanea. Un percorso che li ha portati ad approfondire opere e stili di grandi maestri come Vincent Van Gogh, Henri Matisse, Paul Cézanne, Edvard Munch, Wassily Kandinsky e Gustav Klimt.

L’obiettivo non era soltanto quello di studiare la storia dell’arte, ma anche di comprendere come ogni artista abbia saputo trasmettere emozioni e visioni personali attraverso il proprio linguaggio espressivo. Da qui la scelta di lasciare agli studenti ampio spazio alla fantasia, invitandoli a reinterpretare le opere studiate e a realizzare elaborati originali capaci di raccontare il proprio mondo interiore.

I ragazzi hanno sperimentato materiali e tecniche differenti: acquerelli, pennarelli, matite colorate, grafite, tempere, collage, lana e persino foglia d’oro, utilizzando supporti diversi come fogli colorati, cartoncini e tele. Ogni studente ha inoltre realizzato, con la collaborazione della propria famiglia, una personale riproduzione di un’opera d’arte da esporre nella mostra conclusiva.

Accanto all’aspetto artistico non è mancata la componente tecnologica. Gli alunni hanno utilizzato il programma Paint per creare elaborati digitali, realizzato volantini pubblicitari dedicati alle opere studiate con Canva e prodotto testi illustrati con Word, successivamente raccolti in un libretto che ciascuno ha potuto portare a casa come testimonianza del lavoro svolto durante l’anno.

Tra le attività più significative figura anche la realizzazione di una grande riproduzione della celebre “Notte stellata” di Van Gogh, opera scelta dalla classe per essere esposta durante la mostra e successivamente collocata nell’atrio della scuola.

Il progetto ha inoltre coinvolto gli studenti nella preparazione degli spettacoli di fine anno, con la realizzazione di costumi, scenografie e oggetti di scena durante le ore di tecnologia e pittura.

Il percorso si è concluso l’8 giugno con una mostra aperta alla comunità scolastica, durante la quale gli alunni hanno presentato i propri elaborati illustrandone contenuti e tecniche, accompagnando il tutto con una parodia musicale dedicata a Leonardo da Vinci. Un momento che ha rappresentato il coronamento di un anno di lavoro e che ha visto il coinvolgimento attivo anche delle famiglie.

Un’esperienza che ha permesso ai giovani studenti di avvicinarsi al patrimonio artistico attraverso strumenti innovativi, sviluppando allo stesso tempo creatività, competenze digitali e capacità espressive, in un percorso che ha saputo unire tradizione e innovazione.