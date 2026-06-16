L'Istituto Fermi-Polo-Montale punta sulla continuità didattica con numerose immissioni in ruolo

L’anno scolastico 2025/2026 segna un risultato particolarmente significativo per l’Istituto Fermi-Polo-Montale, che vede concludersi il percorso di formazione e prova di numerosi docenti neoassunti e di insegnanti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Sono ben diciotto i docenti neo immessi in ruolo che stanno completando l’iter previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, due sono i docenti in passaggio di ruolo e tre gli insegnanti a tempo determinato impegnati nell’anno di prova. Un dato che testimonia la crescente stabilizzazione dell’organico dell’istituto a garanzia dell’attenzione rivolta alla qualità dell’offerta formativa. Le immissioni in ruolo rappresentano infatti molto più di un adempimento amministrativo: costituiscono una garanzia concreta di continuità didattica per gli studenti e le loro famiglie. La presenza stabile dei docenti favorisce la costruzione di percorsi educativi coerenti nel tempo, rafforza le relazioni educative e consente una progettazione didattica sempre più efficace e condivisa.

Le classi di concorso interessate sono molteplici: A026 Matematica, A012 Lettere, A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche, A051 Scienze e tecnologie, A054 Storie dell’arte, ADSS Sostegno, B007 Laboratorio ottica, B016 Insegnante Tecnico Pratico (ITP) nei laboratori di informatica, AS48 Scienze motorie e sportive, IRC Insegnamento della religione, B023 insegnamento per i Laboratori per i servizi socio-sanitari.

Il percorso di formazione e prova non è un semplice pro forma, e si conclude con la valutazione finale da parte di un Comitato di Valutazione; il percorso è annuale e prevede attività formative, riflessioni professionali, documentazione delle competenze maturate e il completamento del portfolio professionale sulla piattaforma ministeriale INDIRE. Si tratta di un’esperienza importante che accompagna i docenti verso una piena integrazione nella comunità scolastica e contribuisce alla crescita professionale dell’intero Istituto. L’elevato numero di docenti che quest’anno raggiungono la conferma in ruolo rappresenta quindi un elemento di particolare valore per il Fermi-Polo-Montale. La stabilità del personale docente permette infatti di consolidare progetti, innovazioni metodologiche e percorsi di inclusione, assicurando agli studenti un ambiente educativo sempre più solido e qualificato.

L’Istituto guarda con soddisfazione a questo traguardo, consapevole che la continuità dell’insegnamento costituisce uno dei fattori fondamentali per il successo formativo degli studenti e per la crescita della comunità scolastica nel suo complesso.