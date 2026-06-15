Ventimiglia, chiuso l'anno scolastico al Liceo Aprosio

E’ stata una chiusura di anno scolastico esplosiva per il liceo Aprosio di Ventimiglia. Negli ultimi giorni la scuola ha dato vita a tornei sportivi e culturali.

Per salutare l’anno 2025/2026 le classi si sono schierate nei nuovi campi di calcetto e volley per disputare due tornei emozionanti, con sfide all’ultimo punto.

Partite e scontri agguerriti tra le classi del biennio e del triennio dei quattro indirizzi, classico, scientifico e scienze umane. La regia è stata dei docenti di scienze motorie dell’istituto: i prof. Bastianelli, Moraglia, Presti, De Martino e Garofalo.

In contemporanea l’auditorium e il laboratorio di informatica hanno ospitato il torneo di debate, coordinato dai docenti Massimini, Bellan e Sismondini.

Per il calcio ha trionfato la classe 4 A del liceo scientifico, mentre la medaglia d’oro per la pallavolo è andata alla 5 B che lascia la scuola con un podio spettacolare, vincendo per il secondo anno consecutivo.

Per il debate lo scettro della vittoria è andato nelle mani della 4 B rappresentata dagli studenti Alessandro Sabia, Luca Ontano e Francesco Fatiga.

“Si è rivelata un’esperienza altamente positiva - commentano i docenti organizzatori - sia per la partecipazione entusiasta degli studenti di ogni squadra sia per il coinvolgimento dei professori che si sono messi in gioco. Sicuramente sarà un’attività da ripetere. Complimenti a tutte le squadre ed in particolare la 2I vincitrice per il biennio e la IVB vincitrice per il triennio”.

Grande soddisfazione da parte del dirigente Giovanni Oggiana che si è complimentato con i vincitori.

Appuntamento al prossimo anno con l’energia e la passione che contraddistingue alunni e docenti del rinomato liceo ventimigliese.