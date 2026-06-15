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Scuola | 15 giugno 2026, 12:25

Ventimiglia, chiuso l'anno scolastico al Liceo Aprosio

Per salutare l’anno 2025/2026 le classi si sono schierate nei nuovi campi di calcetto e volley per disputare due tornei emozionanti, con sfide all’ultimo punto

Ventimiglia, chiuso l'anno scolastico al Liceo Aprosio

E’ stata una chiusura di anno scolastico esplosiva per il liceo Aprosio di Ventimiglia. Negli ultimi giorni la scuola ha dato vita a tornei sportivi e culturali.

Per salutare l’anno 2025/2026  le classi si sono schierate nei nuovi campi di calcetto e volley per disputare  due tornei emozionanti, con sfide all’ultimo punto.

Partite e scontri agguerriti tra le classi del biennio e del triennio dei quattro indirizzi, classico, scientifico e scienze umane. La regia è stata dei docenti di scienze motorie dell’istituto: i prof. Bastianelli, Moraglia, Presti, De Martino e Garofalo.

In contemporanea l’auditorium e il laboratorio di informatica hanno ospitato il torneo di debate, coordinato dai docenti Massimini, Bellan e Sismondini.

Per il calcio ha trionfato la classe 4 A del liceo scientifico, mentre la medaglia d’oro per la pallavolo è andata alla 5 B che lascia la scuola con un podio spettacolare, vincendo per il secondo anno consecutivo.

Per il debate lo scettro della vittoria è andato nelle mani della  4 B rappresentata dagli studenti Alessandro Sabia, Luca Ontano e Francesco Fatiga.

“Si è rivelata un’esperienza altamente positiva - commentano i docenti organizzatori - sia per la partecipazione entusiasta degli studenti di ogni squadra sia per il coinvolgimento dei professori che si sono messi in gioco. Sicuramente sarà un’attività da ripetere. Complimenti a tutte le squadre ed in particolare la 2I vincitrice per il biennio e la IVB vincitrice per il triennio”.

Grande soddisfazione da parte del dirigente Giovanni Oggiana che si è complimentato con i vincitori.

Appuntamento al prossimo anno con l’energia e la passione che contraddistingue alunni e docenti del rinomato liceo ventimigliese.

Redazione

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