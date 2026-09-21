Scuole accessibili, Natale: “Liguria indietro nel Nord Ovest, abbattere le barriere non è più rinviabile”

La Liguria presenta ancora criticità sul fronte dell’accessibilità degli edifici scolastici. A evidenziarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, che interviene sui dati relativi all’anno scolastico 2024-2025 e richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire per rendere le scuole più accessibili e prive di barriere architettoniche.

“La Liguria, già maglia nera del Nord Ovest per la sicurezza degli edifici scolastici, sprofonda in basso anche nell’accessibilità delle scuole. Con una media del 53% per cento si attesta circa 20 punti sotto la media del Nord Ovest, che è del 70%, per quanto riguarda le scale a norma e una scuola su 3 è priva di servizi igienici accessibili a tutti, mentre nel Nord Ovest l’82 % delle scuole li hanno. Per quanto riguarda l’accesso esterno con rampe la Liguria si ferma a uno striminzito 66%, dieci punti in meno sia della media del Nord che della media Nazionale del 77%. Indietro anche nei percorsi interni, dove la Liguria è ferma a un 57%, nettamente superata da Nord Ovest al 78% e Nazionale al 71%. Sono dati che non sono degni di una Regione evoluta e che dovrebbe investire sul futuro e l’istruzione accessibile a tutti”, dichiara il consigliere regionale PD Davide Natale commentando i dati 2024-2025 sull’accessibilità delle scuole pubblicati dal Ministero dell’Istruzione.

“La fotografia che emerge – prosegue Natale - è l’immagine di una scuola che non è per tutti, frutto di una mancanza di investimenti da parte della Regione. In più occasioni abbiamo chiesto che fossero sostenuti progetti di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche, ma questa Giunta non ha mai fatto proprie le nostre richieste. Lo abbiamo fatto in occasione del bilancio, in occasione del riparto del Fondo strategico regionale, abbiamo sempre chiesto un’attenzione particolare per questo ambito, perché noi siamo convinti che l’abbattimento delle barriere fa sì che si possa veramente affermare che la scuola è di tutti e per tutti”.

“Invece le priorità per la Giunta Bucci sono altre. Lo vediamo ogni giorno nella proliferazione di poltrone, nei numeri dello staff e della segreteria. Noi diciamo basta e diciamo sì a una scuola per tutti e ai finanziamenti per migliorarne l’accessibilità”, conclude Natale.

La richiesta del consigliere regionale è quindi quella di destinare maggiori risorse alla riqualificazione degli edifici scolastici e agli interventi necessari per garantire un accesso pieno e senza barriere a tutti gli studenti.