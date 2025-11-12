Taggia, il Comune apre alle associazioni per la gestione del campetto in erba sintetica “Marzocchini”

Il Comune di Taggia ha pubblicato un avviso esplorativo per individuare un’associazione sportiva interessata alla gestione temporanea del campetto in erba sintetica dell’impianto sportivo “Marzocchini”, situato in città. La concessione, a carattere provvisorio, avrà durata fino al 30 giugno 2026 e servirà a garantire l’utilizzo dell’area per finalità sportive e sociali in attesa di una pianificazione più ampia delle strutture comunali.

L’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare uno spazio pubblico già esistente, assicurandone la fruibilità e la manutenzione senza costi per l’ente. L’associazione che otterrà la gestione dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria, della pulizia dell’area, della voltura delle utenze e della presentazione di un progetto sportivo con valenza sociale, indicando le attività che intende promuovere. A carico del concessionario resteranno tutti gli oneri relativi alla gestione corrente e l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile con un massimale minimo di due milioni di euro.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le 12 del 1° dicembre, via PEC all’indirizzo istituzionale del Comune o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo di via San Francesco. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’associazione e corredata da statuto, iscrizione al CONI, relazione progettuale e referenze nella gestione di impianti sportivi. L’avviso rientra nel percorso di rilancio degli impianti sportivi comunali, avviato dall’amministrazione per garantire spazi accessibili e gestiti in collaborazione con le realtà locali.

Nel caso in cui pervenga una sola richiesta, l’affidamento potrà essere disposto direttamente a favore della Taggese Tennis Club, che ha già manifestato interesse alla concessione. Se invece le domande saranno più d’una, la valutazione terrà conto della qualità del progetto sportivo e sociale, della capacità gestionale e dell’esperienza delle associazioni partecipanti. L’area, essendo scoperta, non è soggetta al pagamento della TARI. Il Comune, comunque, si riserva la possibilità di modificare o revocare l’avviso per ragioni di interesse pubblico.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale punta a valorizzare il patrimonio sportivo locale, offrendo continuità alle attività e favorendo un modello di gestione condiviso con il tessuto associativo del territorio.