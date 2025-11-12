Sanremo: pulizia sul torrente San Romolo, residenti preoccupati per la mancata triturazione delle canne e il rischio con le piogge (Foto)

Non è passato inosservato il lavoro a ‘macchia di leopardo’ che viene eseguito in questi giorni sul torrente San Romolo a Sanremo, per l’eliminazione delle canne di bambù secondo l’affidamento da parte del comune a due ditte locali, per un importo complessivo di oltre 122 mila euro. E' infatti prevista l’esecuzione dei lavori nei tratti di corso d’acqua che attraversano la città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza idraulica e il decoro urbano.

Secondo i residenti della zona, infatti, il lavoro non verrebbe eseguito secondo i canoni previsti e, proprio per questo si sono rivolti a noi ed anche al comune per segnalare quanto accaduto. “Ci sono due operai che, per tutta la buona volontà che ci mettono – dicono – non riescono ad eseguire un lavoro definitivo per consentire di trascorrere tranquillamente la stagione invernale”.

Chi storicamente vive nella valle, infatti, ci ha confermato che i lavori degli anni scorsi prevedevano la rimozione delle canne una volta tagliate, per poi essere smaltite. Quest’anno, invece, come confermato anche dall’assessore competente Ester Moscato, al termine del taglio le canne dovrebbero essere triturate, in modo da evitare che, con la stagione delle piogge, possano essere portate in mare con ovvi problemi soprattutto sulle spiagge.

“Questo non sta accadendo – proseguono i residenti – ed il rischio è elevato, senza tener conto dell’eventuale ‘tappo’ che possono creare in corrispondenza delle coperture del torrente”. Da palazzo Bellevue ci è stato confermato che il lavoro sarà attenzionato fin da oggi ed anche l’assessore Moscato ha evidenziato che, nelle prossime ore, farà un sopralluogo personale. Purtroppo, nel prossimo weekend sono previste nuove precipitazioni e, quindi, se il lavoro non finisse in tempo (dal sopralluogo che abbiamo fatto sembra difficile) parte dell’intervento eseguito verrebbe sicuramente inficiato dal maltempo.

I lavori, supervisionati dal Servizio Ambiente, rientrano nel piano comunale di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico, confermando l’impegno dell’amministrazione nel mantenere in sicurezza il reticolo idrico cittadino e nel migliorare la qualità ambientale del territorio.