Razionalizzazione delle partecipate: Sanremo accelera sulla revisione delle società comunali

La Quarta Commissione consiliare ha approvato all’unanimità la pratica relativa alla razionalizzazione periodica delle società partecipate dal Comune di Sanremo, anticipando i tempi rispetto allo scorso anno. L’obiettivo è quello di verificare periodicamente l’andamento delle società in cui l’amministrazione detiene partecipazioni, per valutarne la sostenibilità e l’effettiva utilità pubblica. La pratica segue quella già discussa e approvata durante l'ultimo consiglio comunale, in cui è stato approvato il bilancio consolidato e quindi il quadro economico delle partecipate del Comune.

Il principio guida resta quello della semplificazione e dell’efficienza: vengono analizzate le società che non hanno dipendenti, che negli ultimi tre anni hanno registrato ricavi inferiori al milione di euro o che svolgono attività analoghe ad altre realtà partecipate. In questi casi, l’orientamento è quello di procedere alla liquidazione o alla dismissione.

Tra le principali situazioni esaminate figurano:

- Amaie Srl: cessate tutte le attività operative; la società sarà posta in liquidazione entro la fine del prossimo anno.

- Area 24: in liquidazione da tempo, ma il completamento della procedura è rallentato da questioni legate agli immobili di proprietà, che richiedono un intervento del Demanio.

- Casinò di Sanremo: situazione regolare, nessuna criticità rilevata.

- RT – Riviera Trasporti: il Comune detiene solo lo 0,022% del capitale; il Comune si occupa esclusivamente della gestione societaria, in attesa della conclusione della procedura concordataria. Si aspetta di sapere quali saranno le determinazioni della provincia di Imperia, detentrice del 99% delle quote. Sanremo manterrà la partecipazione

- Amaie Energia e Servizi, Liguria Digitale: tutte in regolare attività, con risultati considerati positivi.

- Rivieracqua: partecipazione confermata, data la rilevanza del servizio idrico.

- Riviera Trasporti Piemonte: in fase di razionalizzazione attraverso la vendita di un ramo d’azienda.

La palla passa ora alla discussione in consiglio comunale, che si riunirà con ogni probabilità durante l'ultima settimana di novembre: per lunedì è infatti prevista la discussione dei commissari sull'assestamento di bilancio per il triennio 2025-2027 e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Una serie di pratiche che per legge dovranno essere approvate entro la fine del mese di novembre.