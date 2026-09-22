Isolabona, la scuola riparte dopo i lavori: 135 mila euro per renderla più efficiente e sostenibile

La scuola di Isolabona è tornata a riempirsi delle voci e dei sorrisi dei bambini. Lunedì 21 settembre è infatti ripreso il nuovo anno scolastico nel plesso dell'infanzia e della primaria dell'Istituto Comprensivo "Val Nervia", dopo il differimento di una settimana deciso dal Comune per consentire di completare gli ultimi adempimenti successivi ai lavori e sistemare gli spazi. Un'attesa di qualche giorno che ha permesso di riconsegnare agli alunni un edificio rinnovato e più efficiente. Per il primo giorno di scuola il dirigente scolastico Francesco Lettieri, l'assessore comunale alla Scuola Lorenzo Cortelli e il presidente del Consiglio comunale Giorgio Trivella Martini hanno visitato le sezioni dell'infanzia e le classi della primaria.

Durante l'estate il plesso è stato interessato da un intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del valore complessivo di 135 mila euro, finanziato dalla Regione Liguria attraverso il bando Filse FESR dedicato alla promozione dell'eco-efficienza e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche. I lavori hanno interessato diversi elementi dell'edificio, con l'isolamento del tetto, la sostituzione degli infissi e l'installazione di nuove pompe di calore per il riscaldamento. L'obiettivo è migliorare la prestazione energetica della struttura, ridurre i consumi e garantire ambienti più confortevoli e sostenibili per bambini e personale scolastico.

"Investire sulla scuola significa investire sul futuro di Isolabona – dichiara il sindaco Andrea Lombardi –, perché per un piccolo Comune mantenere una scuola viva, accogliente ed efficiente significa non soltanto garantire un servizio fondamentale alle famiglie, ma anche sostenere le giovani famiglie, contrastare lo spopolamento e continuare a credere nella vitalità della nostra comunità. Ringraziamo Regione Liguria per aver finanziato un intervento così importante. Abbiamo chiesto alle famiglie qualche giorno di pazienza in più, ma possiamo ora restituire ai nostri bambini un edificio migliorato e più efficiente. La scuola continuerà a essere una priorità dell'Amministrazione comunale".

Anche il dirigente scolastico Francesco Lettieri ha sottolineato il significato del ritorno degli alunni nelle aule dopo gli interventi. "Ritrovare i bambini nelle loro aule è il modo più bello per cominciare un nuovo anno scolastico. Ringrazio l'Amministrazione comunale per l'attenzione rivolta al plesso di Isolabona e tutti coloro che hanno lavorato affinché gli ambienti fossero pronti ad accogliere alunni e personale. Una scuola curata, confortevole ed efficiente contribuisce alla qualità dell'esperienza educativa ed è, prima di tutto, luogo di apprendimento, relazione e crescita".

Per l'assessore alla Scuola Lorenzo Cortelli, che affianca all'incarico amministrativo la professione di insegnante, il primo giorno tra i banchi ha avuto un significato particolare. "Entrare in una scuola il primo giorno ha sempre qualcosa di speciale. Lo sento da assessore, ma inevitabilmente anche da insegnante. Dietro ogni banco ci sono aspettative, curiosità, qualche timore e soprattutto un pezzo del futuro dei nostri ragazzi. Gli interventi realizzati sono importanti, ma una scuola non è fatta soltanto di muri, finestre e impianti: è fatta prima di tutto delle persone che ogni giorno la fanno vivere, dei bambini, degli insegnanti, dei collaboratori e delle famiglie". E proprio il ritorno degli alunni è stato, per l'assessore, il momento più significativo: "Vedere i bambini tornare nelle loro aule è stata la soddisfazione più grande. Prendersi cura della scuola significa prendersi cura della comunità che verrà dopo di noi".

Una giornata carica di emozioni anche per il presidente del Consiglio comunale Giorgio Trivella Martini, che proprio nella scuola di Isolabona ha trascorso gli anni da alunno e che, durante la visita, ha ritrovato alcuni dei suoi maestri. "Rientrare in questa scuola e ritrovare alcuni dei maestri che mi hanno accompagnato quando ero bambino è stata una grande emozione. Un tempo ero io a sedermi tra questi banchi e tornarvi come rappresentante delle istituzioni del mio paese fa capire quanto una scuola, soprattutto in una piccola comunità, sia molto più di un edificio. È un luogo che unisce le generazioni, custodisce i ricordi di chi è cresciuto qui e accompagna chi sta iniziando oggi il proprio percorso".

L'Amministrazione comunale ha quindi rivolto un ringraziamento a Regione Liguria per il finanziamento e a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell'intervento e alla riapertura della scuola. Un grazie è andato all'ingegner Roberto Fraboni, progettista e direttore dei lavori, alla D&M Ponente di Rahi Klodjan, impresa esecutrice delle opere, all'impresa Littardi per gli impianti elettrici, all'impresa Alberto Basile per quelli idraulici e alla Cooperativa Coseva, che ha curato le pulizie straordinarie al termine del cantiere. Un riconoscimento è stato rivolto anche agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, impegnati nella risistemazione degli ambienti, e alle famiglie per la comprensione dimostrata durante il differimento dell'avvio delle lezioni.

Qualche giorno di attesa, dunque, per una scuola rinnovata e più efficiente. Lunedì le aule dell'infanzia e della primaria di Isolabona sono tornate a riempirsi di voci, colori e sorrisi, segnando il vero inizio del nuovo anno scolastico. In un piccolo paese dove la scuola rappresenta anche un presidio sociale e un punto di riferimento per le famiglie, la riapertura del plesso assume così un significato che va oltre i lavori appena conclusi. L'intervento da 135 mila euro consegna agli alunni ambienti più efficienti dal punto di vista energetico, mentre il ritorno tra i banchi restituisce alla comunità il luogo più importante: quello in cui ogni giorno si costruisce, insieme, il futuro di Isolabona.