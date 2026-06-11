Taggia, il Mercatino del Riciclo degli studenti raccoglie oltre 1.300 euro per ANGSA e Casa Grande di Giz (Foto)

Si è conclusa con un importante risultato solidale l’iniziativa “Mercatino del Riciclo”, promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) insieme alle scuole primarie del territorio comunale di Taggia.

Il progetto, approvato nel corso di una delle sedute del CCRR, ha coinvolto gli alunni del plesso “G. Mazzini” di Levà e del plesso “Pastonchi” di Arma nella realizzazione di oggetti e manufatti creati attraverso il riutilizzo di materiali di recupero. Un percorso educativo che ha saputo unire creatività, sensibilità ambientale e solidarietà.

I mercatini sono stati organizzati davanti agli ingressi dei rispettivi istituti scolastici e, grazie alle offerte libere raccolte durante le giornate dedicate all’iniziativa, è stato possibile raggiungere una somma complessiva superiore ai 1.300 euro.

L’intero ricavato è stato devoluto alle associazioni ANGSA e Casa Grande di Giz, realtà che operano quotidianamente a sostegno di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo.

Gli assessori Barbara Dumarte e Manuel Fichera hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: «Desideriamo ringraziare le insegnanti responsabili del progetto CCRR per l’impegno e la passione con cui portano avanti questa importante esperienza educativa. Da anni si è consolidata una proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il corpo docente, capace di dare vita a iniziative di grande valore umano e formativo. Il Mercatino del Riciclo rappresenta uno degli appuntamenti più significativi e apprezzati: attraverso questa attività i ragazzi imparano il rispetto per l’ambiente e l’importanza del riuso, possono esprimere la propria creatività e, soprattutto, sperimentano concretamente il valore della solidarietà e della partecipazione alla vita della comunità. A tutti loro va il nostro più sincero plauso per il risultato raggiunto».