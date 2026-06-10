Taggia, inaugurata la nuova aula sensoriale nel segno della solidarietà e del ricordo alla Scuola Secondaria di 1° grado "G.B Soleri"

Un nuovo spazio inclusivo, accogliente ed all’avanguardia per il benessere e la crescita di tutti gli alunni. È stata ufficialmente inaugurata questa mattina l’aula sensoriale presso la scuola elementare "G. Ruffini", un progetto fortemente voluto dall'istituto e realizzato anche grazie al fondamentale contributo dell’Associazione Matteo Bolla.

L'aula sensoriale nasce con l'obiettivo di offrire ai bambini uno spazio protetto e stimolante, progettato per favorire l'inclusione, la gestione delle emozioni e lo sviluppo cognitivo attraverso stimoli visivi, tattili e uditivi calibrati. Un ambiente che si rivelerà prezioso sia per la didattica quotidiana sia per il supporto agli alunni con bisogni educativi speciali.

Il legame tra la scuola "G. Ruffini" e l'Associazione Matteo Bolla si stringe così ancora di più. Il sodalizio, nato per trasformare il dolore di una perdita in energia positiva e progetti concreti per il territorio, ha già legato in passato il proprio nome all'istituto: porta infatti il nome di Matteo Bolla anche la splendida libreria della scuola, centro nevralgico della cultura e della lettura per i piccoli studenti.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la dirigenza scolastica, il corpo docente, i rappresentanti dell'Associazione Matteo Bolla, le autorità locali ed una delegazione di entusiasti alunni.

"L'inaugurazione di questa aula sensoriale rappresenta un traguardo straordinario per la nostra comunità scolastica", hanno dichiarato i responsabili dell’ Associazione, Licia Albini e Riccardo Bolla. "Grazie ai nostri soci, possiamo offrire ai nostri ragazzi uno strumento didattico e pedagogico innovativo. Dedicare spazi come questo come la libreria al ricordo di Matteo significa seminare bellezza e futuro per le nuove generazioni".

Il Direttivo dell'Associazione Matteo Bolla desidera ringraziare pubblicamente la Dirigenza scolastica nelle persone delle Dottoresse Elsa Perletti, Valeria Lanteri, Nadia Russo, ed il corpo insegnante rappresentato da Emilia Raimondo, Cinzia Pittarelli e Patrizia Lanteri e soprattutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Taggia

L'Associazione ha espresso profonda emozione per il completamento del progetto, ribadendo l'impegno costante nel sostenere la scuola e i giovani, affinché il ricordo di Matteo continui a vivere attraverso il sorriso e la crescita dei bambini.