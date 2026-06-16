Ventimiglia, l'istituto Cavour celebra i suoi campioni di matematica Diego Restivo e Amir Aissa Akmoum

Diego Restivo e Amir Aissa Akmoum, sbarcano alla finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici alla Bocconi di Milano.

A conclusione dell'anno scolastico 2025-26, si sono tenute le premiazioni degli studenti dell'Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia che si sono distinti nei Giochi Matematici dell'Università Bocconi di Milano. Un'iniziativa che da più di dieci anni è parte integrante della tradizione scolastica della Cavour, vedendo aumentare costantemente sia il numero dei partecipanti sia quello degli alunni che superano le selezioni.

Quest'anno 81 alunni hanno accettato la sfida, e due di loro, Diego Restivo e Amir Aissa Akmoum, hanno superato le selezioni, partecipando alla finale nazionale il 30 maggio 2026 all’Università Bocconi di Milano.

L'obiettivo di questa iniziativa va oltre la semplice valorizzazione del talento: mira ad accrescere nei ragazzi l’interesse per la matematica, proponendola nei suoi aspetti più ludici. I giochi sono un'occasione per mettere in luce capacità logiche, di problem solving e di pensiero laterale.

Gli alunni hanno seguito un lungo percorso, articolato in diverse fasi, per arrivare alla finale. Innanzitutto si sono tenuti i "Giochi d'Autunno", la prima fase della competizione svoltasi a novembre 2025. In questa competizione gli studenti hanno dovuto risolvere individualmente una serie di giochi matematici in 90 minuti. Questa selezione determina la squadra che accede ai Campionati Internazionali, articolati in quattro fasi: ottavi di finale online, quarti di finale online, semifinale provinciale presso la scuola Montale di Bordighera e finale nazionale all'Università Bocconi di Milano.

A fine anno scolastico poi, tutti gli iscritti si cimentano anche con i "Giochi a squadre di Rosi", dove la collaborazione e la condivisione sono requisiti fondamentali per il successo. Le difficoltà dei "Giochi" sono calibrate in base alla classe frequentata e suddivise per categorie: C1 (per gli studenti di prima e seconda media) e C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore).

Nella giornata dell’11 giugno 2026 sono stati premiati Diego Restivo (1B) e Amir Aissa Akmoum (2C) per aver partecipato alla finale nazionale svoltasi il 30 maggio 2026 all'Università Bocconi di Milano.

Inoltre sono stati premiati i primi 3 classificati ai Giochi d’Autunno della categoria C1: William Penzoni (2D), Managò Filippo (2A), Linda Ramella (2C) e i primi 3 classificati ai Giochi d’Autunno della categoria C2: Francesco Misitano (3A), Marilù Bonadonna (3A), Alex Muratore (3A).

Le premiazioni sono continuate con i vincitori della gara di matematica a squadre "Giochi di Rosi": Eugenio Ieriti (1B), Samuel Mamone (2C), Francesco Misitano (3A), Mario Neghina (3B).

La Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza e le professoresse organizzatrici Silvia Allavena e Annalisa Chironi si congratulano con i vincitori e con tutti i partecipanti per l'impegno e l'entusiasmo dimostrati e sperano di ripetere il successo dell'iniziativa il prossimo anno.