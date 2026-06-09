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Scuola | 09 giugno 2026, 10:50

Sanremo, l'istituto sociosanitario riceve il premio "Young Women in Leadership Award"

Lo Zonta International di Sanremo premia l’alunna Cepa Zyralda della classe quarta Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale

Sanremo, l'istituto sociosanitario riceve il premio &quot;Young Women in Leadership Award&quot;

La studentessa ha prodotto un elaborato scritto in inglese, con la supervisione della professoressa Daniela Buscemi, dimostrando di essere attiva nel volontariato e nel sociale, avere esperienze di impegno e leadership nella scuola e di essere interessata al miglioramento della condizione della donna nel proprio Paese e nel mondo.

La Commissione giudicatrice ne ha apprezzato la sensibilità e le capacità espressive e, pertanto, le ha conferito il premio del distretto Zonta di Sanremo sottoforma di una borsa di studio in denaro.

La Cerimonia di Premiazione si è svolta questa mattina nella sede dell’Istituto Professionale Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale Ruffini Aicardi di Sanremo-Valle Armea, alla presenza della Presidente del Club Zonta Lorena Grossi, della Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco e di numerosi docenti dell’istituto, nonché dei compagni della studentessa premiata.

Redazione

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