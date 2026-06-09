Sanremo, l'istituto sociosanitario riceve il premio "Young Women in Leadership Award"

La studentessa ha prodotto un elaborato scritto in inglese, con la supervisione della professoressa Daniela Buscemi, dimostrando di essere attiva nel volontariato e nel sociale, avere esperienze di impegno e leadership nella scuola e di essere interessata al miglioramento della condizione della donna nel proprio Paese e nel mondo.

La Commissione giudicatrice ne ha apprezzato la sensibilità e le capacità espressive e, pertanto, le ha conferito il premio del distretto Zonta di Sanremo sottoforma di una borsa di studio in denaro.

La Cerimonia di Premiazione si è svolta questa mattina nella sede dell’Istituto Professionale Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale Ruffini Aicardi di Sanremo-Valle Armea, alla presenza della Presidente del Club Zonta Lorena Grossi, della Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco e di numerosi docenti dell’istituto, nonché dei compagni della studentessa premiata.