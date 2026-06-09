Ventimiglia, successo per il progetto FSL all’I.C. Biancheri, protagonisti gli studenti del Fermi-Polo-Montale

Si è concluso con grande successo il progetto di Facilitatore Linguistico realizzato presso l’Istituto Comprensivo Biancheri di Ventimiglia, diretto dalla dirigente scolastica Mara Ferrero, grazie alla collaborazione con l’Istituto Fermi-Polo-Montale, guidato dalla dirigente scolastica Maria Grazia Blanco.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante esperienza formativa e inclusiva che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Fermi-Polo-Montale impegnati nel ruolo di facilitatori linguistici nell’ambito di un percorso FSL ex PCTO. Attraverso questa attività, gli studenti hanno messo a disposizione le proprie competenze linguistiche e relazionali per favorire l’integrazione e il percorso scolastico degli alunni dell’I.C. Biancheri provenienti da contesti linguistici differenti.

Il progetto è stato elaborato e coordinato dalla professoressa Monica Domeniconi, con il supporto della professoressa Ginella De Caro e degli studenti Boukadoum Oumayma, Chamorro Priscila, Chakib Ossam, Cheboub Hamza e Pazmino Garcia Alexander Francesco. L’esperienza ha permesso di sviluppare un modello di peer education particolarmente efficace, nel quale gli studenti più grandi hanno assunto un ruolo attivo nel supporto all’apprendimento e all’inclusione dei compagni più giovani.

Fondamentale il contributo dei facilitatori linguistici che hanno operato utilizzando le lingue araba e spagnola, consentendo di superare le barriere comunicative e favorendo una più rapida integrazione degli studenti neoarrivati o con difficoltà linguistiche. Grazie al loro impegno è stato possibile creare un ambiente accogliente, inclusivo e orientato al successo formativo di tutti gli alunni coinvolti.

L’esperienza ha inoltre consentito agli studenti del Fermi-Polo-Montale di sviluppare competenze trasversali di particolare valore, tra cui la comunicazione interculturale, la capacità di mediazione, il senso di responsabilità e la cittadinanza attiva, confermando l’efficacia dei percorsi FSL come strumenti di crescita personale e professionale.

A conclusione del progetto, nell’Aula Magna Petrognani dell’Istituto Fermi-Polo-Montale, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati FSL, un momento significativo durante il quale è stato riconosciuto l’impegno degli studenti facilitatori e i risultati raggiunti nel corso delle attività.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuole del territorio e testimonia l’attenzione che entrambe le istituzioni scolastiche dedicano ai temi dell’inclusione, dell’interculturalità e della valorizzazione delle competenze degli studenti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle dirigenti scolastiche, alle docenti coordinatrici e agli studenti del Fermi-Polo-Montale che, con professionalità, sensibilità e spirito di servizio, hanno contribuito in maniera determinante al successo del progetto.