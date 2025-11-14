Allerta gialla per temporali sul Ponente ligure e zone interne: sabato 15 novembre sotto osservazione

Arpal ha diramato un’allerta gialla per temporali su gran parte del Centro-Ponente ligure per la giornata di sabato 15 novembre. Il provvedimento riguarda le zone A, B, D ed E del territorio regionale, con fasce orarie differenziate:

Zona A (Ponente): dalle 00:00 alle 15:00

Zona B (Centro): dalle 00:00 alle 18:00

Zona D (Versanti padani di Ponente): dalle 00:00 alle 18:00

Zona E (Versanti padani di Levante): dalle 06:00 alle 18:00

L’avvicinamento di un fronte atlantico, il cui passaggio è previsto per domenica, favorirà un aumento dell’instabilità già a partire da oggi pomeriggio, con rovesci di moderata intensità su Ponente e parte del Centro. Le cumulate potrebbero risultare significative soprattutto sulle zone B e D. Durante la notte è atteso un peggioramento con piogge diffuse e possibili criticità localizzate. La fase instabile proseguirà per tutta la giornata di sabato, con temporali anche persistenti. I venti si intensificheranno dai quadranti sud-orientali, raggiungendo punte di 50-60 km/h su zone B, C, D ed E, con raffiche sui crinali e lungo i capi costieri. Il mare sarà tra molto mosso e mosso su tutta la regione, con onda da Sud-Est.