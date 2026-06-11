Roverino, grande successo per "Il giro del mondo in un pomeriggio" alla scuola primaria

Grande successo per "Il giro del mondo in un pomeriggio". Un viaggio straordinario attraverso continenti, culture e tradizioni, il tutto racchiuso nello spazio di poche ore. Si è svolta così la spettacolare festa di fine anno della Scuola Primaria di Roverino, appartenente all'Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia. L'evento ha richiamato nel cortile del plesso scolastico una folla entusiasta di genitori, accorsi per celebrare la conclusione del percorso didattico annuale dei giovani alunni.

Il tema scelto per l'edizione di quest'anno ha visto i bambini trasformarsi in piccoli esploratori e ambasciatori culturali. Ogni classe ha approfondito le tradizioni, le musiche e i costumi di un diverso angolo del pianeta, dando vita a una serie di esibizioni coreografiche e canore che hanno saputo incantare il pubblico presente. Dai ritmi travolgenti, alle melodie tradizionali, passando per il folklore e le danze dei vari paesi, il saggio ha rappresentato un vero e proprio inno alla fratellanza e all'inclusione.

La riuscita della manifestazione ha confermato l'importanza del lavoro sinergico tra il corpo docente, il personale scolastico e le famiglie, capaci di collaborare per la preparazione dei costumi e delle scenografie. La Dirigente Scolastica dell'IC 2 Cavour di Ventimiglia, la Dottoressa Antonella Costanza, sottolinea l’alto valore formativo dell’iniziativa ed esprime profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto e per l'impegno collettivo dimostrato da tutta la comunità scolastica durante l'intero anno.

La festa si è conclusa tra applausi scroscianti, sorrisi e l'emozione visibile dei ragazzi delle classi quinte, pronti a salutare le storiche aule di Roverino per iniziare a settembre una nuova avventura alla Scuola Secondaria di primo grado.