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Scuola | 22 giugno 2026, 10:45

Taggia, il Nido d'Infanzia Comunale "Girotondo" porta l'attività all'aperto

La settimana si è conclusa con la tradizionale festa di fine anno, la festa è stata animata da un entusiasmo contagioso, con una partecipazione calorosa di tutti

Col termine dell’anno educativo al Nido d’Infanzia Comunale “Girotondo” di Taggia, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, l’arrivo dell’estate porta attività all’aperto, proponendo esperienze a contatto con l’acqua, pensate per godersi la stagione.

Il percorso educativo delle famiglie è stato completato con un significativo laboratorio per i genitori: attraverso il “Kamishibai” è stata proposta la lettura di un libro, dal titolo “Un barattolo di stelle”, tema che ha ispirato la programmazione educativa; terminata la lettura, ogni genitore ha recuperato il proprio barattolo delle parole, realizzato all'inizio dell'anno durante l’ambientamento e arricchito con pensieri, aspettative e parole significative che rappresentavano il punto di partenza del percorso; riaprirlo dopo mesi ha offerto l'opportunità di rileggere quelle parole, riflettere sul cammino compiuto e per chi lo desiderava, modificarle alla luce dell'esperienza vissuta.

Un’occasione riservata ai genitori, per condividere emozioni, ricordi e consapevolezze maturate durante l'anno.

Alla fine dell'incontro i bambini sono tornati protagonisti, festeggiando tutti insieme con un fresco gelato, condividendo sorrisi e allegria.

La settimana si è conclusa con la tradizionale festa di fine anno, la festa è stata animata da un entusiasmo contagioso, con una partecipazione calorosa di tutti.

A dare vita all’evento sono stati i bambini e le loro famiglie che, divisi in squadre, hanno partecipato a giochi e prove divertenti, tutti uniti dall’obiettivo di conquistare la coppa finale; il momento si è arricchito con la consegna per ogni bambino di una medaglia speciale ispirata al tema del "Barattolo di stelle" e del proprio “quaderno” di fine anno, ricco di fotografie, ricordi ed esperienze vissute insieme.

Per quest’occasione i genitori hanno donato a tutta l’equipe educativa, un quaderno a tema programmazione, accompagnato da una dedica speciale e da un gesto di solidarietà a favore di un'associazione del territorio, un dono molto apprezzato che ha emozionato profondamente tutto il personale educativo, il quale desidera ringraziare tutte le famiglie per l'affetto e la collaborazione dimostrati nel corso dell'anno.

Redazione

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