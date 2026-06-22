Taggia, il Nido d'Infanzia Comunale "Girotondo" porta l'attività all'aperto

Col termine dell’anno educativo al Nido d’Infanzia Comunale “Girotondo” di Taggia, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, l’arrivo dell’estate porta attività all’aperto, proponendo esperienze a contatto con l’acqua, pensate per godersi la stagione.

Il percorso educativo delle famiglie è stato completato con un significativo laboratorio per i genitori: attraverso il “Kamishibai” è stata proposta la lettura di un libro, dal titolo “Un barattolo di stelle”, tema che ha ispirato la programmazione educativa; terminata la lettura, ogni genitore ha recuperato il proprio barattolo delle parole, realizzato all'inizio dell'anno durante l’ambientamento e arricchito con pensieri, aspettative e parole significative che rappresentavano il punto di partenza del percorso; riaprirlo dopo mesi ha offerto l'opportunità di rileggere quelle parole, riflettere sul cammino compiuto e per chi lo desiderava, modificarle alla luce dell'esperienza vissuta.

Un’occasione riservata ai genitori, per condividere emozioni, ricordi e consapevolezze maturate durante l'anno.

Alla fine dell'incontro i bambini sono tornati protagonisti, festeggiando tutti insieme con un fresco gelato, condividendo sorrisi e allegria.

La settimana si è conclusa con la tradizionale festa di fine anno, la festa è stata animata da un entusiasmo contagioso, con una partecipazione calorosa di tutti.

A dare vita all’evento sono stati i bambini e le loro famiglie che, divisi in squadre, hanno partecipato a giochi e prove divertenti, tutti uniti dall’obiettivo di conquistare la coppa finale; il momento si è arricchito con la consegna per ogni bambino di una medaglia speciale ispirata al tema del "Barattolo di stelle" e del proprio “quaderno” di fine anno, ricco di fotografie, ricordi ed esperienze vissute insieme.

Per quest’occasione i genitori hanno donato a tutta l’equipe educativa, un quaderno a tema programmazione, accompagnato da una dedica speciale e da un gesto di solidarietà a favore di un'associazione del territorio, un dono molto apprezzato che ha emozionato profondamente tutto il personale educativo, il quale desidera ringraziare tutte le famiglie per l'affetto e la collaborazione dimostrati nel corso dell'anno.