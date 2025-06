Castelvittorio, processo a Fabrizio Rosa: il PM chiede 2 anni e mezzo, la difesa punta all’assoluzione

Sarà emessa il prossimo 1° luglio la sentenza nel processo che vede imputato Fabrizio Rosa, geometra del Comune di Castelvittorio, accusato di turbativa d’asta in relazione a un appalto pubblico da 200mila euro. Questa mattina, presso il Tribunale di Imperia, si è svolta la discussione delle parti, con la formulazione delle richieste finali.

Il Pubblico Ministero Alberto Lari ha chiesto una condanna a due anni e sei mesi di reclusione e una multa da 1.400 euro, ritenendo che il comportamento dell’imputato abbia compromesso la regolarità della gara d’appalto. Al centro della requisitoria del PM, il ruolo di Rosa come Responsabile Unico del Procedimento, carica che, secondo l’accusa, impone l’obbligo di assoluta riservatezza. Proprio la violazione di tale riservatezza – in particolare la presunta comunicazione dei nomi delle ditte invitate alla gara – rappresenterebbe, per l’accusa, un elemento determinante per configurare la turbativa.

Lari ha sostenuto che il gesto di Rosa non possa essere derubricato a semplice disattenzione: dalle intercettazioni emerge, secondo il PM, un disegno chiaro e finalizzato a favorire una ditta in particolare, già nota alle cronache giudiziarie per altri procedimenti.

Di tutt’altro avviso la difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Bosio, che ha invece chiesto l’assoluzione dell’imputato, invocando anche – in via subordinata – l’applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale, che consente l’esclusione della punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.

L’arringa difensiva ha puntato l’attenzione sul contesto in cui Rosa ha operato: un piccolo Comune, in cui i rapporti personali sono inevitabili e le difficoltà nel reperire offerte alle gare d’appalto sono una costante. La difesa ha riconosciuto la rivelazione dei nomi, ma ha negato che vi fosse un accordo o un’intenzione di alterare l’esito della gara. In assenza di prove di un vantaggio concreto per una delle ditte, l’elemento soggettivo necessario a configurare la turbativa d’asta sarebbe, secondo Bosio, mancante.

L’ultima parola spetterà ora ai giudici. La prossima udienza, fissata per lunedì 1° luglio, sarà dedicata alle repliche e alla lettura della sentenza.