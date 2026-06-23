Il Sanremo Rugby porta la palla ovale nelle scuole, oltre 1.800 studenti coinvolti nel progetto “Scuole in meta” (Foto)

Sono oltre 1.800 gli studenti che hanno preso parte, nel corso dell’anno scolastico appena concluso, al progetto “Scuole in meta”, promosso dal Sanremo Rugby in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio.

La società biancazzurra ha proposto un percorso inclusivo, formativo e divertente, studiato per coinvolgere tutte le fasce d’età. Per gli alunni delle scuole primarie sono state organizzate attività ludico-motorie finalizzate allo sviluppo della coordinazione, del rispetto delle regole e dello spirito di squadra. Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado hanno invece partecipato a momenti di introduzione alle tecniche di base del rugby, partite semplificate e attività dedicate alla collaborazione e alla resilienza. Per le scuole secondarie di secondo grado sono stati previsti allenamenti strutturati, approfondimenti tecnici e tornei interscolastici.

Il progetto ha coinvolto anche numerosi docenti, che hanno seguito percorsi formativi specifici organizzati dalla Federazione e curati dal tecnico FIR Massimo Zorniotti, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità nell’insegnamento della disciplina. Al suo fianco hanno collaborato Stefano Formaggio, Manuel Calabrò e Alessandro Alchieri.

“Il rugby è un linguaggio universale di rispetto, inclusione e impegno – commenta Massimo Zorniotti – portarlo nelle scuole significa investire nel futuro dei nostri ragazzi. È stato un successo e sicuramente si ripeterà l’anno prossimo. Ci saranno sorprese e sempre più attività per le scuole di Sanremo e dei comuni del Ponente. Sport e scuola devono continuare a camminare di pari passo per formare i giovani con i valori dell’inclusione, del rispetto e del sostegno reciproco”.

A chiudere l’anno è stata la Festa del Rugby Scolastico ospitata nella Club House di Pian di Poma, occasione durante la quale si è svolta anche la premiazione del concorso di disegno “Il rugby a colori”, collegato alle attività svolte nelle scuole. L’iniziativa, riservata agli alunni delle scuole primarie, ha raccolto oltre 260 elaborati attraverso i quali i bambini hanno raccontato le esperienze vissute durante l’anno scolastico grazie al rugby.

La serata ha riunito studenti, insegnanti e la comunità del Sanremo Rugby in un momento dedicato allo sport e alla condivisione, confermando il successo di un progetto che guarda già al prossimo anno scolastico.