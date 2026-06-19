Bordighera, il Fermi Polo Montale a Sassello per uno stage su tematiche europee

“Lavori coinvolgenti, apprendimento con metodologie innovative, inclusione e clima disteso. Un’esperienza autentica che ci ha permesso di essere costruttori del ‘mondo’ che vorremmo”.

Con queste parole, Mattia Sala Romano, Gibelli Martina, Xhamo Marta, Chiara Sammarco e Salvatore Lorocco dell’Istituto Fermi Polo Montale indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) del plesso di Bordighera e Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) di Ventimiglia, hanno riassunto l’esperienza che li ha visti protagonisti dal 15 al 17 giugno scorso a Sassello per uno stage su tematiche europee.

L’appuntamento, che ha visto coinvolti altri istituti della regione, è stato organizzato da AICCRE Liguria e Movimento Federalista Europeo. Lo stage di formazione giovanile mirava a coinvolgere gli studenti liguri desiderosi di approfondire le tematiche di attualità che li vedono cittadini dell’Unione Europea.

Obiettivi dell’edizione 2026: favorire nei giovani lo sviluppo di una cultura europea e di uno “sguardo cosmopolita”, sulla base dei valori di uguaglianza, fratellanza, solidarietà e legalità che sono alla base dei principi costitutivi sia di AICCRE sia del Movimento Federalista Europeo. Altro fondamentale obiettivo dell’iniziativa è stato conoscere l’iter storico che ha portato all’Unione Europea e comprendere come funziona oggi.

Particolarmente efficace, secondo i cinque studenti, è stata la metodologia didattica che li ha visti lavorare a gruppi in maniera collaborativa, strutturata e organizzata. Fondamentale la conoscenza dei membri del proprio team, il confronto e il dialogo.

“Il tutto - continuano gli studenti- passando attraverso la conoscenza delle tappe fondamentali che hanno portato alla costruzione dell’Unione Europea, le Istituzioni e il loro funzionamento, il Trattato UE e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”. A guidare i lavori docenti e formatori AICCRE e MFE, esperti di UE e autori delle schede predisposte per i lavori di gruppo sulle istituzioni europee.

Al ritorno a scuola, il prossimo settembre, gli studenti che hanno partecipato allo stage trasmetteranno quanto appreso ai loro compagni di classe, attivando così un percorso di Educazione Civica che mira a valorizzare l’istituzione europea e i valori che ne stanno alla base.