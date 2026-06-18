Maturità 2026, prima prova al via: emozione e sorrisi davanti alle scuole sanremesi. Ecco tutte le tracce uscite (Foto e video)

Camicia o polo bianca, dizionari sottobraccio, qualche ultimo ripasso e tanti sorrisi per stemperare la tensione. Così questa mattina, davanti agli istituti superiori di Sanremo, centinaia di studenti hanno atteso il suono della campanella più importante dell'anno. Alle 8.30 in punto è ufficialmente iniziata la Maturità 2026 con la prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio.

L'atmosfera, almeno all'esterno delle scuole, era quella delle grandi occasioni. Gruppi di amici si sono ritrovati davanti agli ingressi tra fotografie ricordo, incoraggiamenti reciproci e battute per alleggerire la tensione delle ultime ore prima dell'ingresso in aula.

Tra loro anche uno studente del liceo Cassini, che ha raccontato di affrontare la prova con serenità. "Io personalmente sono calmo, la prima prova non mi preoccupa visto che coi temi sono sempre stato abbastanza bravo. Non sono agitato. Ammetto che io la notte prima degli esami non l'ho festeggiata: i miei amici hanno fatto la festa in spiaggia ma io non sono andato. Non credo in queste cose, secondo me si fa dopo l'esame. Una volta finito sono pronto a fare qualunque cosa, ma prima... calma".

La prova di Italiano prevede sette tracce suddivise nelle tre tradizionali tipologie ministeriali. La Tipologia A è dedicata all'analisi del testo con due proposte, una poetica e una in prosa. La Tipologia B comprende tre tracce di testo argomentativo, mentre la Tipologia C propone due temi di attualità. Gli studenti hanno a disposizione sei ore per completare l'elaborato, con l'obbligo di permanere in aula almeno tre ore. Il punteggio massimo conseguibile è di 20 punti.

Pochi minuti dopo l'apertura del plico telematico hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulle tracce ufficiali. Per la Tipologia A dedicata all'analisi del testo, i maturandi si sono trovati davanti una poesia di Cesare Pavese, "Passerò per piazza di Spagna", tratta dalla raccolta Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, e un brano de I piaceri di Vitaliano Brancati.

La Tipologia B, dedicata al testo argomentativo, propone invece una riflessione sull'Assemblea Costituente attraverso un discorso di Giuseppe Saragat, un brano di Piero Bianucci tratto da Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire e un testo del sociologo Frank Furedi dal volume I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere.

Per la Tipologia C, dedicata ai temi di attualità, tra le proposte figurano un testo della giornalista Wenke Husmann pubblicato sulla rivista Internazionale e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, chiamando gli studenti a sviluppare riflessioni su temi contemporanei e di interesse civile.

L'avvio della prova non è stato completamente privo di difficoltà. In alcune scuole italiane, infatti, si sono registrati rallentamenti nell'apertura del plico telematico a causa di problemi tecnici che hanno interessato il sistema ministeriale. Disagi che, tuttavia, sembrano essersi risolti nel giro di pochi minuti consentendo il regolare svolgimento della prova.

Dopo il tema di Italiano, il calendario della Maturità proseguirà domani con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studio. Poi sarà la volta dei colloqui orali, ultimo passo di un percorso che, anche quest'anno, rappresenta uno dei momenti più significativi della vita scolastica di migliaia di studenti.