Lions Day: quando la solidarietà diventa azione – oltre 260 screening e migliaia di donazioni (Foto)

Il Lions Day è una giornata organizzata dai Lions Club per incontrare la cittadinanza, far conoscere i propri valori e le proprie attività di servizio, promuovendo la prevenzione sanitaria e la solidarietà...

Così iniziava il comunicato che voleva promuovere l’evento “Lions day” e cercava di spiegare quale sarebbe stato il significato profondo e l’obiettivo di questi due giorni di festa e apertura alla comunità.

Adesso siamo felici di “dare i numeri”, far conoscere i risultati concreti raggiunti con gli screening sanitari, con le raccolte sia alimentare, sia di farmaci e presidi per bambini sia quella degli occhiali usati da redistribuire, sia e soprattutto quella a favore della lotta al cancro infantile.

Per gli screening, nel pomeriggio di sabato e la mattina della domenica, sono state visitate: per la prevenzione del glaucoma 40 persone così come per l’esame dell’udito, la misurazione della glicemia ha punto 82 persone (al villaggio Lions presso il Palazzo del Parco) e 50 persone in passeggiata solo la domenica mattina; sempre in passeggiata è stata misurata la pressione a 30 persone per un totale di 242 screening eseguiti su adulti; sono stati visitati anche 25 bambini per l’ambliopia (occhio pigro) con un totale complessivo di 267 visite effettuate da specialisti che si sono resi disponibili gratuitamente per fornire questo servizio.

Sono stati raccolti 32.000 occhiali usati, gli occhiali usati raccolti dai Lions vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo (Il Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati si trova a Chivasso (TO) ); nel corso dell’anno scorso sono stati radunati circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne sono stati distribuiti oltre 2,8 milioni a persone in difficoltà, ovunque esse siano, soprattutto nelle nazioni in via di sviluppo.

Per la raccolta alimentare abbiamo raggiunto i 300 kg di prodotti distribuiti sul territorio attraverso parrocchie e associazioni, per la raccolta di farmaci da banco e presidi per l’infanzia i kg sono 150 distribuiti sempre all’interno della comunità attraverso pediatri e medici di base.

Attraverso tutte le attività messe in campo per sostenere la lotta al cancro infantile sono stati raccolti circa 3.200€ che verranno totalmente devoluti a questa causa; 400.000 bambini diagnosticati ogni anno, 9 su 10 vivono in paesi a reddito medio basso e solo il 30% di questi sopravvive rispetto a circa l’80% nei paesi ad alto reddito; Da luglio 2025 ad agosto 2025, LCIF (LIONS CLUB INTERNATIONAL FOUNDATION la fondazione dove convogliano i fondi raccolti per essere indirizzati ai progetti di grande interesse umanitario) ha assegnato 10 contributi a sostegno della causa del cancro infantile per un totale di 1.013.587. USD.

Abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare i Carabinieri Forestali, Nucleo Carabinieri Cites di Imperia, un particolare ringraziamento al Capitano Sartori e ai Carabinieri presenti all’evento, a dimostrazione dell’impegno nei confronti delle tematiche ambientali e a prova concreta che le collaborazioni danno forza agli interventi.

Abbiamo sposato e creduto in un altro progetto verde, il “Metodo-Z” di Fabrizio Zagni, apicoltore di Airole, che sta sviluppando questo metodo per la lotta alla vespa velutina, sono state poste le basi per rendere internazionale questo progetto fino ad arrivare a contribuire al finanziamento e renderlo del tutto operativo.

Abbiamo dato spazio ad un tema delicato quale l’epilessia, da conoscere ed approfondire, sia con un gazebo dedicato che ospitando la “camminata a 6 zampe” con i cani d’assistenza per l’epilessia dell’associazione “Collare d’oro” (grazie a Gianfranco Cancelli presidente dell’Associazione, alla squadra Enpa di Sanremo, ai rappresentanti di “Oh my dog”, al Pet store Conad di Vallecrosia e all’Hotel Parigi di Bordighera).

Abbiamo ospitato la Fondazione Internazionale Lions Città Murate, grazie alla Vice Presidente Liria Aprosio, ad Augusto Berro (L.C. Bordighera Capo Nero Host) a Giannina Borelli Comandi (L.C. Bordighera Otto Luoghi) che hanno organizzato la visita guidata per far conoscere Bordighera Città Murata e le sue meraviglie.

Grazie alla “A Cumpagnia d’a Parmura” che ha realizzato i segnalibro di palma, gadget superbordigotto offerto ai congressisti, e ha dato una piccola dimostrazione della tecnica dell’intreccio utilizzata per confezionarli.

Grazie a tutti i Lions Club del Distretto che hanno arricchito queste due giornate portando in trasferta tanti dei Service consolidati negli anni e che hanno celebrato insieme a noi il Lions day con circa 340 presenze al congresso di domenica.

Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e hanno permesso di raggiungere risultati così importanti: Acad laboratori analisi, Agenzia Garibaldi di Bordighera, Abbigliamento Cloutè di Bordighera, Coseva società cooperativa di Camporosso, Currado gioiellerie di Sanremo, Curto impresa edile di Bordighera, Cattolica assicurazioni di L. Prette di Sanremo, Dulcis in Fundo pasticceria di Vallecrosia, Forno De Benedetti di Vallebona, Farmacia Centrale di Bordighera, Farmacia Zitomirski di Vallecrosia, Fogliarini Italian Design Furniture di Perinaldo, Laboratorio farmaceutico Mastelli di Sanremo, Edilizia Crescente di Sanremo, Diemme fiori di Taggia, Domenico Viola impresa edile di Sanremo, Egidio Gibertini gioielleria di Bordighera, Grand Hotel del Mare di Bordighera, Grand Hotel & des Anglais di Sanremo, Hotel Villa Glicini di Pinerolo e Vaquer profumatori e cosmesi di Camporosso.

Grazie alla Croce Rossa Italiana, comitato di Bordighera, che ha messo a disposizione 3 mezzi per gli screening presso il Palazzo del Parco e alla Croce Azzurra di Vallecrosia, federazione regionale Misericordie Liguria che ha messo a disposizione mezzi e personale a supporto della Passeggiata a 6 zampe e degli screening, nella mattina della domenica, sulla passeggiata Argentina di Bordighera.

Grazie all’Associazione Italiana Epilessia, sede regionale di Sanremo e all’Associazione Collare d’Oro cani da assistenza epilessia.

Grazie alla SPES di Ventimiglia, Associazione di parenti e amici portatori di Handicap, che hanno preparato le colazioni e il rinfresco di domenica.

Grazie ai Rangers d’Italia – Nucleo di Imperia per il contributo alla sicurezza.

Grazie al fotografo Ivano Anfosso, grazie a Silvia Biancheri che ha confezionato i fiori.

Grazie a Nadiia Karpova, il Soprano che ha emozionato cantando l’Inno europeo e l’Inno italiano ad inizio congresso.

Grazie a Silvano Croese, Presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, ad Axl Roberto Ferrandini Presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi e ad Alex Buttitta Presidente del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli per aver portato il Lions day a Bordighera con l’approvazione ed il supporto del Governatore del Distretto 108 Ia3 Mauro Imbrenda, grazie per averci creduto e averci dato fiducia.

Grazie al Comune di Bordighera e alla Città di Bordighera per la totale disponibilità e partecipazione, all’ufficio Turismo e alla Polizia Locale, al servizio audio e video della ditta Devoto, siamo stati aiutati in tutto, siamo grati soprattutto perché è stato compreso e “sposato” il messaggio profondo legato a questa manifestazione.

In ultimo una considerazione, l’organizzazione del Lions day, e di tutte le iniziative che ha contenuto, non è stata fatta con l’intenzione, come molti erroneamente pensano, di autocelebrarsi ma è stata fatta proprio per cercare di sradicare i pregiudizi che avvolgono il mondo Lions, spesso visto come un club elitario chiuso e focalizzato solo su eventi formali ed esclusivi, è stata fatta per far toccare con mano la realtà dell'associazione che si basa, prevalentemente, sul volontariato e il servizio sociale, che si basa sulla condivisione, sulla collaborazione, sul portare avanti propositi volti sempre a soddisfare un “Bisogno” locale, nazionale o internazionale, che unisce persone che si scelgono per condividere scopi e obiettivi e mettono in campo le loro competenze, le più eterogenee possibili, per ottenere i migliori risultati; insomma speriamo di aver dato la possibilità di “entrare” nel mondo Lions e conoscerlo per quello che è realmente!