Sanremo celebra la fiaccola olimpica: migliaia di persone da Villa Ormond a Pian di Poma tra sport e valori di pace (Foto e Video)

Alla presenza del sindaco Alessandro Mager, dell’assessore regionale Luca Lombardi e del suo omologo locale Alessandro Sindoni (oltre a buona parte della Giunta e dei consiglieri comunali) la festa per il passaggio della fiaccola olimpica si è chiusa a Pian di Poma, insieme a tanti giovani delle diverse società sportive matuziane.

“E’ un evento molto emozionante – ha detto il primo cittadino matuziano - per una cosa mai successa. Siamo partiti da Villa Ormond e questo corteo festoso si è snodato per tutta la città fino a qui, dove è stato accolto da migliaia di persone. Uno spettacolo straordinario con tantissimi bambini. Ho detto e ne sono convinto che a Sanremo siamo i migliori del mondo quando organizziamo le cose. Siamo anche fortunati perché con questo tempo oggi non c'è neanche il vento che c'era ieri”.

“Io mi sono emozionato – gli fa eco l’assessore Alessandro Soindoni - prima dell'arrivo perché quando noi chiamiamo lo sport, lo sport fa tutto questo, quello che avete visto. La fiaccola rappresenta i valori e la luce dello sport, rispetto, onestà, condivisione, inclusione, sacrificio. La fiaccola e lo sport devono unire. In un momento in cui il valore della pace è messo in discussione, secondo me quel valore dello sport e dell'Olimpiadi potrebbe essere proprio lo spunto di riunificazione. Quando uno vince non deve umiliare e quando uno perde poi non deve odiare. Ringrazio in questo momento ancora di più, perché rappresenta loro, le organizzazioni sportive, perché oltre che formare atleti, formano i cittadini del futuro. Hanno un compito veramente importante, non solo per Sanremo, ma penso lo sport a livello nazionale. E lo sport deve essere lo strumento, a questo punto, un mezzo efficace per portare pace, lo spero davvero. Oggi è stata una giornata meravigliosa, emozionante e come dicevo prima, quando lo sport chiama, Sanremo risponde”.

Dal sindaco e dall’assessore lo sport, due grandi sportivi, ci saremmo aspettati di vedere il giro di campo: “Ma noi l'avremmo fatto volentieri – ha risposto Mager - è che l'organizzazione ha disposto diversamente e siccome siamo dei cittadini disciplinati non abbiamo inteso intrometterci. Avremmo fatto magari anche una corsetta pure noi, però va benissimo così, oggi è tutto perfetto e voler trovare qualcosa che non va è impossibile”.

(Foto di Erika Bonazinga)