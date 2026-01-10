La Fiamma Olimpica si accende a Sanremo: dalla città dei fiori il viaggio verso Milano Cortina 2026 in mezzo a due ali di folla (Foto e Video)

E' partita anche da Sanremo la carovana dei tedofori che accompagna la Fiamma Olimpica nel suo viaggio verso i Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’arrivo in mattinata, la torcia ha preso il via alle 12.35 da Villa Ormond, dando vita a uno degli appuntamenti più simbolici e partecipati del passaggio ligure dello spirito olimpico.

Il percorso sanremese attraversa corso Cavallotti, via Garibaldi, piazza Colombo e l’isola pedonale di via Matteotti, passando davanti al Casinò e proseguendo lungo corso Imperatrice e la via Aurelia. Superato corso Matuzia, all’inizio di corso Marconi, i tedofori imboccano la pista ciclabile, con arrivo previsto intorno alle 13.30 sulla pista di atletica di Pian di Poma. Il tutto in mezzo a due ali di folla, in particolare nei luoghi più iconici della citt, ovvero il teatro Ariston e il Casinò. I partecipanti vengono accompagnati lungo il tracciato da pulmini che li trasportano sul tratto assegnato e li recuperano al termine di ogni frazione. Sulla pista di atletica le associazioni e gli atleti sono già pronti a fare festa.

La Fiamma, preceduta in mattinata dal passaggio a Imperia, è al centro di una carovana olimpica lunga circa 600 metri, animata da musica, speaker e dalla presenza dello sponsor ufficiale Coca-Cola. Un evento capace di attirare numerosi spettatori lungo le strade della città dei fiori.

Nel pomeriggio il viaggio prosegue verso l’entroterra e il confine occidentale della provincia. A Dolceacqua, con partenza alle 14.30 dal parcheggio di San Filippo e arrivo alla chiesa di San Giorgio, sarà adottata la formula “spider”, senza la carovana completa, per consentire il passaggio nel borgo storico. La stessa modalità è prevista anche a Ventimiglia, indicata dagli organizzatori come uno dei “momenti speciali” del percorso: partenza alle 15.05 da via Tacito, davanti alle Logge Padel Hub, e arrivo intorno alle 15.30 al Centro Studi, dopo aver attraversato passeggiata Trento e Trieste, passeggiata Cavallotti, via Giovanni XXIII e via Roma.

Il viaggio della torcia, iniziato il 26 novembre a Olimpia e approdato in Italia il 4 dicembre a Roma, durerà complessivamente 63 giorni, toccherà 60 città e percorrerà circa 12 mila chilometri, attraversando tutte le 110 province italiane e circa 300 Comuni. In totale i tedofori selezionati sono 10.001, ciascuno dei quali percorre un tratto di circa 200 metri, portando la Fiamma e il messaggio olimpico nel cuore delle comunità locali.

(Foto di Erika Bonazinga)