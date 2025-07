Sanremo, cresce la tensione sulla sicurezza. Ventimiglia (Lega): "Chiediamo incontro urgente con il Prefetto"

“Sanremo sta vivendo una preoccupante escalation di violenza urbana, con risse, rapine, furti e atti vandalici sempre più frequenti nel cuore della città da parte di cittadini extracomunitari. Una situazione ormai fuori controllo, che sta minando la serenità dei cittadini e l’immagine turistica del nostro territorio”: è il fermo atto d’accusa di Daniele Ventimiglia, consigliere comunale d’opposizione e consigliere provinciale, che chiede un incontro urgente con il Prefetto di Imperia per affrontare quello che definisce un vero e proprio allarme sicurezza.

“Non è più accettabile - prosegue Ventimiglia - che residenti e turisti debbano temere per la propria sicurezza mentre passeggiano o lavorano. Per questo chiediamo un incontro urgente con il Prefetto di Imperia, affinché si attivi un piano straordinario per la sicurezza pubblica, con l’invio di rinforzi e un presidio fisso nelle aree più a rischio”.

Le parole di Venitmiglia sembrano rispondere a quelle arrivate circa un mese fa dai residenti della Pigna, che in seguito alla maxi rissa tra salita San Giuseppe e via Palma avevano proprio rivolto un appello alle istituzioni e alla prefettura ai quali, sebbene fosse riconosciuto l'impegno profuso, si chiedeva un qualcosa in più, per potersi davvero sentire al sicuro.

Altro precedente recente è avvenuto in Piazza Bresca dove, intorno alla metà di giugno, un 35enne straniero è stato arrestato per aver accoltellato due persone derubandole di qialche centinaio di euro.

Senza poi dimenticare le situazioni di microcriminalità e degrado urbano, tra i quali uno dei più recenti ha riguardato via Pietro Calvi, occupata abusivamente da spacciatori che sono stati recentemente allontanati dalla zona.

"La nostra città non può diventare ostaggio di violenza e impunità, occorrono interventi decisi e immediati" conclude Ventimiglia.