Sanremo: aveva rapinato e ferito con un coltello due persone in corso Nazario Sauro, arrestato straniero 35enne

Un 35enne straniero è stato arrestato dagli agenti del Commissariato per rapina e lesioni aggravate. Erano le 2 del 16 giugno scorso, quando una Volante è intervenuta per la segnalazione di una violenta lite in corso Nazario Sauro e, contemporaneamente, un’ambulanza stava intervenendo nella vicina piazza Bresca per due giovani feriti da arma da taglio.

Gli agenti hanno subito riconosciuto lo straniero in quanto, responsabile in passato di vari reati, vedendo da una tasa il manico di un coltello. Alla vista degli agenti, l’uomo è entrato in un appartamento e subito uscito. Entrati in casa l’interno era totalmente a soqquadro con molti oggetti rotti e chiazze di sangue ovunque, mentre nelle vicinanze della porta di ingresso vi era un grosso coltello da cucina sporco di sangue poi posto in sequestro.

L’affittuario ha dichiarato che, poco prima era avvenuta un’aggressione durante la quale lo straniero aveva rapinato, accoltellato e ferito due ragazzi presenti che poi si erano dati alla fuga. I due feriti, dopo essere stati medicati e dimessi con prognosi di 15 giorni, hanno denunciato il 35enne per l’aggressione e la rapina di circa 300 euro.

L’aggressore è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e segnalato per la successiva contestazione amministrativa. Il 35enne ha commesso negli ultimi tempi diverse rapine ed è una persona socialmente pericolosa.