Cipressa abbraccia il suo sindaco: grande partecipazione al Consiglio comunale straordinario

Nel solco delle iniziative dedicate alla comunità e ai momenti di partecipazione civica, il sindaco di Cipressa, Filippo Guasco, ha voluto condividere una lettera di ringraziamento all’indomani del Consiglio comunale straordinario del 13 luglio, una serata che ha visto un’affluenza eccezionale e che ha celebrato sia il conferimento delle onorificenze ai cittadini emeriti sia i suoi vent’anni di mandato. Un’occasione intensa, partecipata e profondamente sentita, che ha messo in luce il legame tra il primo cittadino, la comunità e le istituzioni del territorio.

Carissimi,

desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al consiglio comunale dedicato al conferimento delle onorificenze a cittadini emeriti e a festeggiare i miei 20 anni da sindaco; la presenza di quasi 500 persone mi ha profondamente commosso: non mi sarei mai aspettato una partecipazione così numerosa e una dimostrazione di affetto e di vicinanza tanto sincera. A ciascuno di voi va il mio più sentito grazie. Ringrazio anche coloro che per mille motivi non sono potuti venire.

Un grazie particolare va a tutti i consiglieri comunali che con me hanno condiviso questo consiglio comunale straordinario. Un grazie è stato rivolto pure a tutti i dipendenti comunali che negli anni hanno svolto egregiamente il loro servizio per la comunità di Cipressa.

E’ stata una serata intensa ed emozionante. Ho invitato alcuni miei ex capi area e dirigenti, per ringraziarli di non avere mai ostacolato il mio percorso amministrativo e per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato. Ho avuto il piacere di avere la presenza delle mie maestre della scuola dell’infanzia, della scuola elementare e i professori delle scuole superiori, ovvero coloro che hanno contribuito alla mia formazione. A ciascuno di loro ho rivolto un sentito GRAZIE per gli insegnamenti ricevuti che mi hanno accompagnato lungo tutto il cammino della mia vita. Un pensiero speciale è andato anche ai miei ex vice sindaci con i quali ho condiviso anni di lavoro e di servizio per la nostra comunità, anche a coloro che non sono più tra noi.

Il consiglio Comunale si è protratto oltre le previsioni e questo ha causato il taglio di alcuni contenuti che avrei voluto esprimere. Sono rimaste nel cuore tante persone che meritavano un ringraziamento, così come tutti coloro che hanno collaborato nell’organizzazione della serata e della cena conclusiva. A loro va la mia più profonda riconoscenza.

Dopo 20 anni di impegno nelle istituzioni mi sembrava giusto offrire una serata speciale ai cittadini, turisti, colleghi e amici come piccolo gesto di gratitudine per l’affetto, il sostegno, la stima e la vicinanza che mi hanno dimostrato nel corso della mia vita e della mia esperienza amministrativa.

Infine, il ringraziamento più grande va alla mia famiglia. A mia moglie Valeria che non mi ha mai fatto pesare le tante assenze dovute all’impegno per la cosa pubblica. Anzi in molte occasioni mi ha persino sostituito affrontando con forza e determinazione le responsabilità quotidiane della nostra famiglia. Un grazie immenso ai miei figli, Mattia e Jacopo che hanno saputo comprendere i sacrifici richiesti dal mio ruolo, senza farmeli pesare. Sono stati per me un motivo di orgoglio e una fonte continua di forza.

A tutti voi, grazie di cuore. Porterò sempre con me l’affetto e la stima che mi avete dimostrato in questi 20 anni di servizio alla nostra comunità. E’ per me un onore essere stato ed essere ancora oggi il vostro Sindaco.

Con affetto e gratitudine

Grazie di cuore a tutti

Filippo Guasco